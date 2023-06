João Guilherme compartilha foto pesada ao lado de famosos e promete: ‘Novidades’

Ator João Guilherme posa ao lado de famosos como Leo Santana e Ana Clara Lima para novidade

Nesta terça-feira, 6, o ator e modelo João Guilherme usou suas redes sociais para compartilhar um clique para lá de pesado! Acompanhado de famosos como o cantor Leo Santana, a apresentadora Ana Clara Lima, entre outros, o influenciador digital prometeu para seus seguidores que algumas novidades estão por vir.



“Uma tarde bem atípica com um time de milhões… Novidades aí!”, escreveu o ator, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração vermelho.



No clique, tirado pelo cantor Leo Santana, João Guilherme aparece ao lado da apresentadora Ana Clara Lima, da atriz Deborah Secco, da cantora Luiza Martins e do ícone da música brasileira, o cantor Fábio Júnior.

Os comentários foram inundados de elogios. “Timaço”, celebrou Fábio Júnior. “Nosso time Brasil com Egito”, brincou Ana Clara Lima. “Quase não carrega aqui”, comentou uma outra pessoa. “Lindos”, “Perfeitos”, “Uau”, são algumas das outras mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais o momento vivido por João Guilherme.

Veja a publicação do ator João Guilherme:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)



Pai e filho!

Recentemente, o cantor Leonardo comentou em entrevista sobre uma proposta feita por João Guilherme para ele. O sertanejo contou, em uma conversa publicada nas suas redes sociais, que negou a sugestão do filho. “Ontem ele olhou pra mim e falou: ‘e aí velhote, porque você não me deixa eu te vestir?’”, disse Leonardo contando sobre a conversa com o filho. O cantor ainda contou o que respondeu para João: "Eu um homem com 60 anos e ele queria que eu vestisse a roupa que ele estava, né? Eu falei: ‘não, eu acho que você tá muito lindo, mas é uma roupa para a sua idade’”.