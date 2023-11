João Côrtes abre o jogo sobre gravar série em inglês: 'Naturalidade um pouco maior'

Em entrevista à imprensa, João Côrtes e elenco de Rio Connection celebraram série internacional que estreia nesta quinta, 23

João Côrtes (28) foi um dos atores que se esteve no Kinoplex Leblon Globoplay, Rio de Janeiro, para o lançamento da série Rio Connection (Globoplay) nesta terça-feira, 21. Em conversa com a imprensa, da qual a CARAS Brasil participou, ele comentou sobre ter gravado o projeto em inglês.

"Foi muito gostoso o processo, eu adoro falar inglês e tenho uma naturalidade um pouco maior. É muito gostoso poder exercer o mesmo ofício e entender como você pode brincar com a dinâmica, o tom", afirmou o João Côrtes .

"Principalmente com o meu personagem, que era bem exêntrico e extravagante", completou ele sobre seu personagem Alberto Martin. A trama é ambientada no Rio de Janeiro durante os anos 1970 e apresenta a história de três criminosos europeus que estabeleceram no Brasil um ponto estratégico do tráfico de heroína para os Estados Unidos.

O ator Nicolas Prattes (26) também destacou outro desafio para a série: a dublagem. "É um capítulo a parte, você fala sua língua mãe se vendo falando outra língua, é você com você. É uma experiência nova, eu nunca tinha passado, mas foi bem rica. Quem estava no núcleo dos italianos a gente tentou colocar um pouco do sotaque. Foi desafiador, mas bom."

Parte do elenco de Rio Connection | Foto: Reprodução/CARAS

Carla Salle (32) também contou que, para a pré-produçaõ da série, foi necessário buscar muitas referências. "Houve um processo colaborativo muito grande com a direção, tivemos muita troca de referências e é uma época muito rica, tanto culturalmente, quanto na moda e politicamente."

João Côrtes também aproveitou para elogiar o preparador de elenco, e exaltar seu trabalho durante a produção de Rio Connection. "Queria ressaltar o trabalho do Tiago Felix, nosso preparador. Sem ele a gente não teria feito esse trabalho."

Rio Connection é uma série internacional original Globoplay em produção com a Sony Pictures Television e Floresta. A trama estreia nesta quinta-feira, 23, e contará com oito capítulos divididos em duas partes. Além de João Côrtes, Carla Salle e Nicolas Prattes, o elenco conta com nomes como Marina Ruy Barbosa, Bruno Gissoni, Maria Casadevall e artistas internacionais.

