J.K. Rowling diz que ficaria feliz ao ser presa por comentários transfóbicas

Autora da saga Harry Potter, J.K. Rowling choca ao ironizar possibilidade de lei que torna crime os comentários transfóbicos

A escritora J.K. Rowling, que escreveu a saga Harry Potter, agitou as redes socais nesta semana ao dizer que ficaria feliz em ser presa por fazer comentários transfóbicos. A declaração dela foi feita no Twitter quando ela ironizou uma possibilidade de lei.

A imprensa britânica noticiou que um partido do Reino Unido pode criar uma lei que torne crime os comentários transfóbicos nas redes sociais. Então, a escritora reagiu a isso com ironia.

“Aceitaria feliz em cumprir dois anos se a alternativa for o discurso forçado e a negação forçada da realidade e da importância do sexo”, disse ela em um post.

Além disso, ela disse que responder a um processo seria mais legal do que ir a um tapete vermelho e que teria problemas na prisão. “A lavanderia pode ser um problema. Tenho tendência a encolher coisas/torná-las rosadas acidentalmente. Suponho que isso não será um grande problema se forem principalmente roupas cirúrgicas e lençois”, afirmou.

Relembre as polêmicas de J.K. Rowling

A autora de Harry Potter prestou seu apoio a um transfóbico quando ele voltou a usar o Twitter depois de ser banido da rede social. “Eu prefiro ter AIDs (a apoiar a causa trans). Porque isso não castra meninos gays inocentes”, disparou o homem.

Já em 2020, J.K. publicou um artigo no qual questiona os direitos das pessoas transgêneras e aponta dados de indivíduos que se arrependeram da transição. “Estou preocupada com a grande explosão de mulheres jovens que querem fazer a transição e também com o índice de pessoas que estão fazendo o processo oposto, porque eles se arrependeram dos passos incluindo alteração permanentes de seus corpos e infertilidades”, disse na época.