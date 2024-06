Jessica Biel reage à prisão do marido, Justin Timberlake: ‘Não gosta de exposição’

Jessica Biel está focada em seu trabalho após a prisão do marido, o cantor Justin Timberlake; que recentemente foi preso por dirigir embriagado

A atriz Jessica Biel está focada em seu trabalho após a prisão do marido, o cantor Justin Timberlake. Amigos próximos também teriam afirmado que ela "não está feliz" com a história. As informações são da revista americana People. Segundo a publicação, ela está filmando o seriado The Better Sister, produção para o Prime Video.

“Ela teve que filmar ontem. Ela não gosta de nenhuma exposição da família, principalmente negativa”, disse a mesma fonte. A atriz não interrompeu qualquer compromisso profissional e seguiu trabalhando normalmente porém fez questão de ressaltar que a atriz “estará sempre do lado” do marido e o apoiando. “Ele é um ótimo pai e marido”, disse a fonte.

O cantor foi preso por dirigir embriagado nos Hamptons, em Nova York. As informações foram reveladas pela primeira vez pela ABC News. Após a detenção, ele precisou comparecer a um tribunal. Atualmente, ele está em turnê pelos Estados Unidos.

As fontes do site informaram que ele parecia chateado durante a audiência e a esposa dele, Jessica Biel, não foi até a delegacia para buscá-lo. O artista foi visto apenas com seu advogado.

Em um comunicado oficial, a polícia informou o que aconteceu. “Em 18 de junho de 2023, à 0h37, Justin R. Timberlake, 43 anos, do Tennessee, foi visto dirigindo uma BMW 2025 em direção ao sul da Madison Street, não conseguiu parar em um sinal vermelho e não conseguiu manter sua faixa de direção. Uma solicitação para parar foi iniciada por um policial e, após investigação, foi determinado que o Sr. Timberlake estava dirigindo embriagado. Ele foi preso e detido durante a noite para acusação matinal. O Sr. Timberlake foi indiciado no Tribunal de Justiça e libertado”, informaram.

Justin Timberlake possui problemas com abuso de álcool, diz fonte

Após pegar os fãs de surpresa, uma fonte próxima ao famoso revelou que ele possui problemas com abuso de substâncias.

Segundo o site Page Six, isso não é uma novidade para quem está próximo de Timberlake. A fonte revelou que o cantor tem consumo exagerado de álcool e maconha há anos. "Não é segredo. Todo mundo sabe", disse o informante. "Ele tem um problema real com a bebida, muita maconha - mas sobretudo um grande problema com álcool. E ele vem escondendo e mascarando isso há anos", revelou. A fonte ainda disse que o problema se agravou recentemente.