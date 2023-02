Jennifer Aniston e Harry Styles estão se conhecendo melhor: “Mais legal que todos os outros"

As estrelas estariam conversando após mico de Harry Styles em show em Los Angeles

Jennifer Aniston (54) e Harry Styles (29) estariam se conhecendo melhor, segundo o jornal inglês The Mirror. A atriz teria entrado em contato com o cantor após ele rasgar, sem querer, a calça que vestia durante um show em Los Angeles, nos Estados Unidos, no mês passado. Harry estava na frente de Jennifer, quando a situação aconteceu.

Os dois estariam flertando por mensagem de texto e a atriz de "Friends" está confiante que o romance pode dar certo, uma vez que o britânico cumpre "todos os requisitos" dela, disseram amigos da artista ao The Mirror.

“Jen tem brincado com os amigos sobre com quem ela ficaria e teve uma conversinha sobre Harry. Ele cumpre todos os requisitos. É bem-sucedido, intelectual e mais legal que todos os outros", disse a fonte.

"Além disso, é claro, ele claramente gosta de mulheres mais velhas e admitiu que já teve uma queda por ela quando criança, então ela está confiante de que isso tem muito mais chances de funcionar do que algumas de suas outras tentativas recentes", concluiu a fonte.

Em 2020, Harry disse no programa The EllenDeGeneres que Jennifer foi seu primeiro crush famoso. Ele está solteiro desde o fim do namoro com Olivia Wilde (38) com quem co-estrelou no longa Don't Worry Darling, que a ex dirigiu. Jennifer está solteira desde 2017, quando o casamento com o ator Justin Theroux chegou ao fim.

Ashton Kutcher pede desculpa para Harry Styles após gafe hilária em festa

Ashton Kutcher (44) se viu na obrigação de pedir desculpas publicamente para o cantor após gafe hilária que cometeu a anos atrás:

"Um garoto se levantou e cantou uma música do ABBA. Eu fiquei tipo: 'Meu Deus. Que loucura'", relembrou Kutcher. "Daí esse garoto deixou o palco e Mila e eu nos aproximamos dele. Nós dissemos tipo: 'Cara, tenho que te dizer uma coisa, você é um ‘impostor’. Você é tipo um ‘impostor’ de karaokê. Você é muito bom'. Ele respondeu: 'Obrigado, cara, obrigado. Eu realmente aprecio isso', disse Kutcher.

"Então fomos até nosso amigo e dissemos: 'Nossa, aquele cara foi muito bom, hein?'. E ele disse: 'É o Harry Styles' e eu fiquei tipo, 'Quem é esse?', aí eu me senti um babaca. Ele é um cantor profissional. E tentamos dizer a ele que ele é um bom cantor.” contou o astro.