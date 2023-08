Jason Momoa celebra aniversário dando mergulho em temperatura negativa e enfrentando neve

Ator Jason Momoa decide deixar o frio de lado para mergulhar em jacuzzi para celebrar seu aniversário de 44 anos

Nesta terça-feira, 1, o ator Jason Momoa está completando 44 anos de idade! E para celebrar esta data tão especial, o artista decidiu fazer algo extremamente fora do convencional. Enfrentando um frio negativo, o famoso aproveitou as águas de uma jacuzzi em uma paisagem completamente tomada pela neve.

“Feliz aniversário para mim. Nunca na minha vida, em 44 anos, eu tinha entrado em uma jacuzzi. Um brinde a todos nós. Amo você”, disse o ator, no vídeo que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas imagens, Jason aparece curtindo o frio extremo nas águas da banheira. “Feliz aniversário para mim, está nevando!”, celebrou o artista na legenda.

Os comentários foram inundados de parabenizações e elogios para o ator. “Depois fica doente e sobre pra mim”, “Feliz aniversário, lenda. Obrigada por trazer tanta luz ao mundo” e “Feliz aniversário, cara. Você é nosso tesouro nacional” são algumas das mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Jason Momoa.

Jason Momoa é um ator norte-americano de 44 anos de idade, nascido no dia 1 de agosto de 1979, na cidade de Honolulu, no Havaí. Ficou mundialmente conhecido após seu papel em Game of Thrones, mas se firmou mesmo como grande sucesso quando estrelou e protagonizou Aquaman.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jason Momoa (@prideofgypsies)

Jason Momoa, o Aquaman, se envolve em acidente de trânsito

Segundo o site norte-americano de notícias TMZ, o carro que o ator dirigia chegou a colidir contra uma moto que estava viajando em uma direção oposta à de Jason Momoa. Algumas fontes ouvidas pelo site ainda afirmaram que o acidente entre o Aquaman e o motociclista ocorreu quando ele estava realizando uma curva com seu carro.

Ainda de acordo com o site de fofocas norte-americano, a moto teria atravessado a pista onde estava e atingiu a dianteira esquerda do veículo de Jason Momoa. O motociclista foi encaminhado ao hospital apenas com ferimentos leves na perna e no polegar de sua mão. O ator da DC Comics também sofreu apenas ferimentos leves.