Jão é perseguido por stalker e aciona Polícia Militar após sofrer ameaças

o 'Stalker' que ameaçava Jão através das redes sociais descobriu o hotel onde o cantor e a equipe estavam hospedados para a ‘SUPERTURNÊ’ em Curitiba

Neste final de semana, o cantor Jão fez mais um show sold out da “SUPERTURNÊ”, dessa vez em Curitiba. O que ninguém imaginava, porém, era que um clima de tensão se fazia presente nos bastidores, fazendo com que o cantor precisasse reforçar sua segurança. Isso porque, desde a chegada do cantor na cidade, no dia anterior, na sexta-feira, 23, ele vinha recebendo graves ameaças por um perfil misterioso em uma rede social.

Logo após a chegada do astro na cidade, a equipe de segurança que cuida do artista tomou conhecimento de ameaças feitas ao cantor que partiam de um perfil secreto nas redes sociais. A situação ficou ainda mais alarmante quando a pessoa por trás do perfil provou que estava infiltrada no mesmo hotel onde estavam hospedados a banda e a equipe técnica do músico.

O alerta acendeu de verdade quando o dono do perfil fez ameaças com uma foto tirada dentro do hotel onde a equipe do cantor estava hospedada. Com isso, a segurança do local foi reforçada em um protocolo rígido e todo o andar onde o artista estava hospedado foi isolado.

Na madrugada de sexta para sábado, 24, dia do show, que aconteceu na Pedreira Paulo Leminski, a Polícia Militar foi acionada e colheu depoimentos e imagens da câmera de segurança para apuração e registro da ocorrência. Por horas, o órgão de segurança colheu depoimentos dos profissionais envolvidos e imagens das câmeras de segurança necessárias para a apuração e registro da ocorrência. Segundo o site, o inquérito deve ser instaurado nesta semana para investigar o caso e identificar o dono do perfil.

Jão estreou em janeiro, no Allianz Parque, a SUPERTURNÊ, que contou com dois dias de apresentação com todos os ingressos esgotados, ao todo serão 15 shows pelo Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jão (@jao)

Jão mostra o rosto do namorado e se declara publicamente

Discretíssimo em sua vida pessoal, o cantor Jão usou as redes sociais para abrir uma rara exceção e celebrar seu aniversário de seu suposto namorado nesta terça-feira, 30. Após anos de discrição, o artista deixou o mistério de lado ao oficializar publicamente o relacionamento. Ele também aproveitou para dividir alguns cliques e exibir o rosto do amado e sócio, Pedro Tofani.

Quem acompanha o artista sabe que ele viveu um relacionamento marcado por idas e vindas com o colega de trabalho. Sempre mantendo a discrição, o casal costumava fazer raras aparições em público. No entanto, tudo mudou no começo deste ano, quando Jão decidiu dar um beijão em Pedro durante o show de estreia de sua turnê.