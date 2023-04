James Corden finge ser assistente das Kardashians e bate carro milionário durante gravação

Apresentador James Corden bateu carro de Kim Kardashian que equivale a US$ 250 mil no 'The Late Night Show''

O apresentador do 'The Late Night Show', James Corden, teve um dia e tanto ao fingir ser assistente das Kardashians em um dos quadros de seu programa.

Ele começou o dia tendo de malhar com a mamãe Kris Jenner para "discutir seus compromissos", além de ter de preparar um suco verde para ela. Depois, teve de levar Kim Kardashian a uma loja de conveniência para comprar chicletes e balas. Ele ainda fingiu ser segurança dela e assustou um cliente que estava no posto de gasolina. Na saída, acabou por dar uma "arranhadinha" no carro milionário da ex-esposa de Kenny West e ficou chocado enquanto ela ria tranquilamente.

Aproveitando para brincar com o apresentador, a socialite saiu do carro e fingiu que a frente do veículo havia sido totalmente arranhada, o que fez Corden sair correrendo para ver o que havia acontecido. Os dois riram quando ele soube que era apenas uma piada. Kim tem uma coleção de nove carros de cor cinza, para combinar com a paleta de cores de sua casa, que equivalem a US$ 1,9 milhão, ou R$ 9,5 milhões.

Corden ainda falou mal de Kris em ligação com Kylie Jenner, que fingiu que o sinal estava ruim para desligar na cara dele. Khloé Kardashian balançou sua salada para espalhar o molho por vários minutos como nas icônicas cenas do reality e fez o apresentador dar a salada em sua boca. Por fim, Corden ainda tomou banho no banheiro privativo de Kylie e foi surpreendido por Kris, que o viu totalmente nu.

Veja o episódio: