Jakelyne Oliveira surge agarradinha com Mariano e se declara: "Meu maior incentivador"

Jakelyne Oliveira (29) usou as redes sociais para se declarar para o namorado, o cantor Mariano (35). Nesta segunda-feira, 1, os dois completaram 1 ano e sete meses juntos, e a modelo fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a ex-participante do reality A Fazenda, da Record TV, compartilhou duas fotos em que aparece agarradinha com Mariano e falou sobre a felicidade que sente por dividir a vida com ele.

"Um novo mês se inicia e com ele, novos desafios, sonhos e conquistas e como é bom te ter ao meu lado, me impulsionando e incentivando a sempre voar mais alto… obrigada por ser meu amigo, meu amor e meu maior incentivador", declarou a famosa na legenda da publicação.

Look combinando

Jakelyne Oliveira e Mariano receberam uma chuva de elogios ao surgirem usando looks combinando nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a modelo e ex-participante da A Fazenda publicou uma foto em que ela e o amado aparecem abraçadinhos, usando uma calça e uma camisa jeans com tom escuro.

