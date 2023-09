Jade Picon usa top com decote e deixa pernas à mostra em look all black: 'Noites'

Jade Picon roubou a cena ao mostrar para fãs produção eleita para curtir a sexta-feira (15)

Jade Picon chamou atenção dos seguidores ao postar no Instagram fotos com um look todo preto. Nas imagens, a influenciadora aparece caprichando no carão ao posar com top decotado, jaqueta e bota de cano alto, colocando as pernas torneadas para jogo.

Além de exibir o novo cabelo comprido, o contraste ficou nas unhas e no batom, ambos da cor vermelha. "Noites", escreveu Jade na legenda. Nos comentários, a atriz recebeu elogios e alguns fãs afirmaram gostaram da produção fashionista da empresária.

"Nasceu para ser morena", opinou uma. "Como pode ser tão perfeita assim", disparou outra. "Musa de cinema", destacou uma terceira. "Meu Deus, que mulher maravilhosa", babou um. "Affe, zero defeitos", observou uma. "Que vampira gata", brincou um. "Uma boneca! Sempre impecável", acrescentou uma. "Você de cabelão escuro e batom vermelho é meu ponto fraco", admitiu um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Por que Jade Picon adotou cabelo comprido?

No último fim de semana, Jade Picon explicou o motivo da transformação no visual. "Estou numa nova fase da minha vida, um novo ciclo, um novo momento. Eu acho que uma mudança de visual cabe bem nesses momentos da vida. Estou muito feliz", declarou ao "Gshow".

Para viver Kiara, sua primeira personagem na TV na novela "Travessia", Jade experimentou o cabelo curto, na altura do ombro. Sincera, a jovem de 21 anos detalhou a experiência. "Kiara foi um momento lindo da minha vida, transformador e mágico. E acho que o novo visual tem a ver com isso. Deu me transformar, deu me ver diferente e conhecer uma nova Jade", declarou a ex-BBB.

Recentemente, Jade implantou silicone nos seios, mas não revelou quantos ml colocou. Seguindo à risca as orientações médicas, ela ressaltou: "Eu nunca coloquei a minha autoestima em pauta de alguma mudança ou alguma coisa superficial. Acho que vem muito de dentro para fora. Estava feliz e continuo feliz."