Jade Picon encanta os fãs ao exibir foto de sua infância: ''Coisa mais fofa''

Influenciadora Jade Picon, a Chiara de 'Travessia', compartilha foto antiga em que aparece agarrada com gatinho e web elogia

A atriz e influenciadora Jade Picon (21) encantou os seus seguidores no sábado, 11, nas redes sociais ao relembrar momento de sua infância!

Na publicação em seu perfil no Instagram, a intérprete de Chiara na novela das nove Travessia, de Glória Perez, compartilhou uma foto em que aparece criança, sem contar quantos anos tinha na época. A 'mini-Jade' surgiu coladinha com um filhote de gato e aproveitou para falar que nesta semana sentiu uma conexão forte com a infância, justificando o motivo da lembrança.

"Eu acho que eu vi um gatinho. Essa semana senti uma conexão forte com a minha infância... Revivendo nos pensamentos e sonhos essa fase tão especial da minha vida. Eu tenho muitas Jades vivas dentro de mim. Essa é a Jadezinha :) amo e cuido de cada uma", disse a ex-BBB, que começou como modelo fotográfica ainda bebê até os 7 anos.

"Aii, meu Deus", babou Dandara Mariana nos comentários. "Owmmmmm", disse Renata Tobelem. "Tu é a coisa mar fofa versão mini", destacou Lucas Rangel. "A maternidade da Chiara tá fazendo efeito na Jade", brincou uma fã. "Vai correr atrás das tuas ações de volta que o Ari roubou", falou outro, se referindo à trama.

Confira a foto antiga de Jade Picon:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Jade Picon cai no choro com música e desabafa

Jade Picon fez um desabafo em meio às lágrimas em nos stories recentemente. Dirigindo sozinha até o trabalho, a gata curtia uma playlist cantando bem alto, quando deu play em Penhasco de Luísa Sonza (24), música que fala sobre separação. A atriz não conteve o choro com a canção e desabafou.

Na sequência de vídeos, Jade narrou: “Tava tudo bem até que…”, escreveu enquanto dirigia ouvindo uma música animada. “Começou a tocar Penhasco”, legendou quando cantava o trecho da canção melancólica: “Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar, eu vou", e caiu em lágrimas.

A influencer desabafou e explicou o motivo por trás do choro: “Essa acaba com qualquer um” e completou na legenda: “Acho que tô de TPM”. Por fim, Jade secou as lágrimas e tentou se animar: “Meu deus do céu, que isso, eu hein, tô indo trbalhar, não quero chorar não, vai, vamos por a vibe lá em cima", disse, mudando a música.

