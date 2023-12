Já tá assim? Bruna Biancardi surge sequinha dois meses após ser mãe

Bruna Biancardi surge de biquíni dois meses após ser mãe; ex de Neymar curtiu final de semana na piscina e mostrou toda a sua beleza

Deslumbrante, a influenciadora Bruna Biancardi aproveitou o domingo para ir à piscina curtir um dia de descanso em sua mansão. Agora solteira, a bela colocou um biquíni e mostrou como está seu corpo após a gestação.

Apaixonada por Mavie, ela posou sorridente e mostrou um shape já sequinho. A ex-namorada de Neymar também deixou os seguidores impressionados ao mostrar detalhes da mansão na qual está criando a herdeira.

Bruna Biancardi foi mãe em 6 de outubro, quando a pequena herdeira nasceu em São Paulo repleta de saúde. Na época, o nascimento aconteceu em segredo e os fãs só descobriram a informação quando a bebê já havia chegado ao mundo.

Nesta semana, ela disse que o período da amamentação está sendo de grande aprendizado. A morena disse que descobriu que todo o processo era um grande aprendizado, tanto para a mamãe como para o bebê.

“Achava que os bebês já nasciam sabendo mamar, sugar e não, eles precisam aprender esse movimento de sucção. Isso foi difícil no começo para ela aprender a sugar direitinho, fazer a pega certa. Tivemos dias difíceis, eu estava aprendendo e a Mavie também, mas eu não desisti”, explicou.

Veja:

Vale lembrar que Biancardi anunciou o fim do namoro com o jogador em um comunicado em seu perfil nesta semana: “Este é um assunto particular, mas, como diariamente se relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo”, revelou.

Bruna Biancardi mandou recado misterioso após término:

Quatro dias após anunciar o fim do namoro com o craque Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais nesta sexta-feira, 1. É que ela resolveu refletir sobre o momento que vive e demonstrou que está grata por tudo, inclusive, pelas perdas recentes! Confira o recado misterioso de Bruna.