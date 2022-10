Iza desabafa sobre fim do casamento: "Bem eu não estou"

A cantora Iza falou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 20h52

A cantora Iza(32) falou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos. Os dois estavam casados desde dezembro de 2018.

Discreta em relação à vida pessoal, a artista desabafou em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, sobre a decisão de terminar a relação. Apesar da admiração que sente pelo empresário, ela explicou que não dava mais para prosseguir a relação.

"Bem eu não estou. É a primeira vez que eu vivo um casamento e, terminar esse na frente de todo mundo realmente é uma coisa que eu nunca experienciei. Somos muito discretos em relação a nossa vida, então, só anunciamos [a separação] justamente porque é uma história muito importante pra gente", justificou.

Em seguida, Iza também contou que a decisão de expor o término foi para evitar que notícias falas sobre a separação. "E também para definir a narrativa disso pra que as pessoas não saíssem por aí falando de uma coisa que foi tão sagrada e importante pra gente. Mas fácil, não está sendo", afirmou ela.

O anúncio da separação foi feito pela cantora através de seu perfil no Instagram, e pegou a todos de surpresa. "A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente, antes de tudo. Então, agora me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal. [...] Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão da forma certa, com o cuidado que essa história merece. Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase. Com todo meu amor, Iza", disse ela em um trecho do comunicado.

