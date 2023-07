Isis Valverde seduz com vestido transparente e biquíni no deserto: "Que arraso!"

A atriz Isis Valverde deixou seus seguidores de queixo caído com ensaio de vestido transparente no deserto de Utah

Durante viagem aos Estados Unidos, Isis Valverde aproveitou o sol do verão norte-americano para seduzir seus seguidores. Em publicação feita nesta sexta-feira, 7, a atriz compartilhou uma sessão de fotos feita no meio do deserto de Utah .

Nas fotos, ela aparece bronzeada posando em uma passarela de pedra e na borda de uma piscina rasa, com o sol refletindo em seu rosto. Com coque de efeito molhado, vestido transparente, biquíni preto e joais de corpo, Isis seduziu seu seguidores.

A atriz completou o visual com sua maquiagem bem natural e arrancou elogios de seus seguidores. "Que arraso essas fotos, aff!", endeusou uma fã. "Colírio para nossos olhos", enalteceu outro seguidor. "Essas fotos estão impecáveis", exaltou mais uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde encanta ao posar ao lado do filho Rael: “Lindinhos”

Nesta quinta-feira, 6, Isis Valverdeencheu as redes sociais de fofura ao postar em seu Instagram uma série de fotos com seu filho. A atriz surgiu na beira da piscina acompanhada do primogênito Rael, de quatro aninhos.

Curtindo o dia ensolarado em Los Angeles nos Estados Unidos, Isis esbanjou beleza e ostentou sua boa forma ao surgir vestindo apenas um biquíni rosa com detalhes em laranja. A artista ainda posou toda natural para um vídeo no sol.

“Que a gente seja sempre a coragem um do outro”, escreveu a atriz, que interpretará a socialite Ângela Diniz em um novo filme, que tirou diversas selfies e postou um vídeo se divertindo com o filho fruto de seu antigo casamento com o diretor André Resende.

Os seguidores se encantaram com o momento de mãe e filho e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Que amor”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “É muito incrível o quanto vocês se parecem, eu amo vocês”. Outra admiradora elogiou: “Oh mulher que gosta de um bronze, linda como sempre”.

“Lindinhos! Menina, guardo com muito carinho todos os recadinhos que você já me mandou no meu caderno onde escrevo minhas poesias e textos! Amo você”, declarou uma fã de Isis. Outra seguidora escreveu: “Você não imagina o quanto me inspira para continuar natural, sem próteses”. Uma admiradora ainda comentou: “Muito amor”.