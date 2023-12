Isabella Santoni se declara pela primeira vez ao namorado milionário: "Presente”

Após assumir relacionamento com empresário milionário, Isabella Santoni se declara publicamente; saiba quem é o sortudo

O coração da atriz Isabella Santoni tem um novo dono! A eterna ‘Karina’ da novela da Globo ‘Malhação’ usou as redes sociais neste sábado, 30, para se declarar ao seu novo namorado, o empresário Henrique Blecher. Cerca de um mês após assumir o namoro, a loira abriu o coração e se derreteu pelo milionário pela primeira vez.

Isabella compartilhou em seu perfil oficial no Instagram um pequeno álbum de fotos, revelando momentos especiais ao lado do amado, incluindo um clique coladinha ao empresário, alguns registros de um jantar romântico e de um banho de jacuzzi. Na legenda da publicação, a atriz fez questão de se declarar ao empresário publicamente.

“Meu presente de 2023. Henrique chegou quando eu nem esperava, quando eu mais queria ficar comigo, quando eu mais achava que a solidão era o que eu mais precisava… mal sabia eu que ele traria tudo que eu pedia ao universo, há anos. Uma proposta de vida à dois que me desafia e me vira do avesso”, ela contou como conheceu seu amado.

“Chegou questionando todos os meus modus operandi e fazendo a menina dar espaço pra mulher. Sem amarras. Sem defesas. Sem controle. O amor pede entrega e confiança”, Isabella completou e deixou um conselho: “Eu escrevo isso tudo pra dizer pra vocês não deixarem de acreditar no amor. Não se fecharem pro maior presente do mundo”, disse.

“Esse foi um ano que eu me aproximei muito de Deus. MUITO. Talvez da maior forma que já pude. Só desejo isso para 2024: muita fé e muito amor”, Isabella finalizou a declaração para Henrique. Vale mencionar que eles assumiram o namoro de forma discreta com uma publicação nas redes sociais em novembro deste ano.

Isabella revelou seu novo relacionamento com a legenda: “Dizer sim pro amor, sempre!”. Nos comentários, alguns seguidores expressaram confusão, pois não sabiam que a atriz havia colocado um ponto final em seu relacionamento de cinco anos com o surfista Caio Vaz. O namoro chegou ao fim de forma discreta em junho deste ano.

Quem é Henrique Blecher?

O novo relacionamento de Isabella Santoni despertou curiosidade sobre a vida do empresário Henrique Blecher. De acordo com informações do Valor Econômico, Blecher teria vendido sua incorporadora por R$ 180 milhões, além de se envolver em negócios em diferentes setores. Ele também é mestre em filosofia e formado em direito.

