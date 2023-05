Isabel Fillardis comemora os 20 anos do filho, Jamal: "Segue nos surpreendendo"

Isabel Fillardis comemora os 20 anos do filho e mostra parabéns simples ao lado da família

A atriz Isabel Fillardis emocionou os fãs nesta segunda-feira, 29, ao publicar uma homenagem ao filho, Jamal Fillardis. Ele está completando 20 anos e ganhou uma festinha de aniversário comovente ao lado da família.

Nas redes sociais, a atriz mostrou um vídeo da celebração e desabafou sobre a força e a garra do rapaz."Ontem meu (nosso) menino especial fez 20 anos! São 20 anos e ele segue transbordando amor e nos surpreendendo… depois eu conto! Feliz vida, Jamal Anuar. Te amo, filho", escreveu ela na legenda do vídeo.

A atriz também esclareceu porque a festinha foi tão simples. "Bolinho improvisado porque chegamos de viagem correndo pra festejar a vida dele", disparou ela que cria o herdeiro como uma de suas grandes paixões.

Jamal Fillardis desenvolveu ainda durante a infância a Síndrome de West, uma espécie de epilepsia que necessita cuidados especias. Sempre apaixonada pelos herdeiros, ela também é mãe de Analuz, 22 anos e de Kalel, de 10.

Isabel Fillardis fala sobre o câncer

Isabel Fillardis se afastou da carreira quando foi diagnosticada com câncer na língua, em 2013, pouco tempo depois de dar à luz seu filho caçula. Além de ter feito tratamentos médicos, ela passou a prestar mais atenção aos seus hábitos e cuidados com mente, corpo e espírito.

"Houve buscas constantes nesse período mais complicado. Esta é uma doença que faz o paciente precisar de auxílio emocional, terapêutico, espiritual... Nós somos espírito, e algumas respostas estão lá. As pessoas vão vivendo e pensam que não existe algo superior aqui embaixo. Eu já tive provas, desde o meu nascimento, de que existe espiritualidade. Muitas coisas que aconteceram na minha vida parecem mirabolantes. Então, precisei fazer essa busca. Quando você nega o que está acontecendo (física e espiritualmente), vai se afundando cada vez mais. Quando você olha para o problema, vai lá e encara, as soluções vão aparecer. Mas é necessário estar disposto, disponível e querer mudar. Eu acredito que a doença vem para que a gente olhe que tem algo de errado e veja que precisa se transformar. Eu sou espírita, tenho meu babalorixá, minha terapeuta é holística e me acompanha sempre. É um conjunto. Também faço atividade física. Cuido da menopausa... Ela interfere no funcionamento do nosso corpo, na libido. Quando a gente tem alguém, também pensa nessa questão. Precisa estar sempre em revisão", frisa.