Irmão revela como Julio César está após separação: "Ninguém está vendo"

Irmão revela como Julio César está após separação; foi o atleta quem decidiu encerrar o casamento de mais de 20 anos com Susana Werner

Irmão do ex-goleiro Julio César, o também atleta Junior Espíndola se pronunciou pela primeira vez após os acontecimentos recentes envolvendo o divórcio do ídolo. Ele se separou da modelo Susana Werner após mais de 20 anos.

Segundo ele, o irmão não costuma acessar as redes sociais e não está acompanhando a repercussão das acusações realizadas por sua agora ex-mulher - ela alega que foi vítima de abuso patrimonial.

"Nenhum dos nossos amigos também está vendo porque ninguém fala nada. Ninguém vê nada, juro pra você. A gente sabe o que ela vem falando, mas a gente vê alguma postagem e não lê, deixa passar batido. Ninguém tá vendo nada, essa é a verdade", conta o irmão para a colunista Fábia Oliveira, do 'Em Off'.

O rapaz também garante que o irmão é "honesto" e "trabalhador". "O que eu posso dizer é que meu irmão é um cara ímpar, é uma das melhores pessoas que eu conheço, é o meu ídolo, um cara generoso, bom pai, bom amigo. Ele é extremamente inteligente, trabalhador, sério, honesto", afirmou.

Susana Werner diz que recebia mesada do ex-marido

Em um novo desabafo nas redes sociais, Susana Werner falou sobre sua situação financeira. Ela contou que recebia mesada e que está sem dinheiro para contratar advogados. "Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação", começou ela nas redes sociais.

"O acesso ao dinheiro do casal… vocês sabem bem e obviamente me está sendo dificultado. Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já são [sic] 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico?", questionou ela.

Por fim, ela disse: "Não vou dar entrevistas. Só quero meu direito de sair logo dessa situação. Deus sabe de todas as coisas. Amo demais meu futuro ex marido, mas não vou deixar essa brincadeira ir além, provavelmente está sendo aconselhado por algum advogado… Homens sejam honestos com suas ex mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim. Pague logo os advogados do processo de separação! Pague meu salário do mês e sejamos felizes".