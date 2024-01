Irmã de Juliana Paes fala sobre a morte do pai: ‘Você se foi pleno, em casa’

Irmã de Juliana Paes, Rosana Paes emociona ao falar sobre a morte do pai, que faleceu nesta semana: ‘Creio que está nos braços do pai’

A irmã da atriz Juliana Paes, Rosana Paes, emocionou os seguidores ao prestar uma homenagem comovente para o pai, o senhor Carlos Henrique Paes, que faleceu nesta semana. Nas redes sociais, ela relembrou fotos com ele e falou sobre a importância dele em sua vida.

Além disso, Rosana também contou sobre o momento da morte do pai e revelou que ele faleceu em casa. "Creio que você é tão especial pra Deus que Ele cuidou de cada detalhe nos seus momentos finais, você se foi pleno, sem dor, em casa, pois detestava hospitais e no colo da pessoa que amava, a sua companheira", disse ela em um trecho.

Confira o texto da irmã da atriz:

"Pai, te amo tanto… quantas saudades irá deixar. O pai e avô mais envolvido de todos, o tio predileto de todos os primos, estava sempre a disposição para brincadeiras, caça ao tesouro, viagens divertidas em família, aquele que parava tudo que estava fazendo para ficar à disposição das crianças… Sua alma era linda, pura, era de criança. A pessoa mais leve e feliz que conhecia, te ver triste era raro. Aquele que pegava o carro e viajava por horas pra algum lugar só pra nos ver por alguns instantes, conversar, rir um pouquinho e voltar, sua visita era uma “figuração” [risos]".

"Estava sempre perguntando: “Como você está minha filhinha?” Sempre preocupado com os negócios, os trabalhos, minha vida emocional. Como sou grata pela sua ajuda na criação dos meus filhos na hora em que eu mais precisava. Posso agradecer a Deus e dizer com toda a convicção que eu tive o melhor pai do mundo, que eu tive uma infância maravilhosa ao seu lado, que eu tive um amor de PAI, um cuidado, uma segurança que só os PAIS com letra maiúscula são capazes de dar! Creio que você é tão especial pra Deus que Ele cuidou de cada detalhe nos seus momentos finais, você se foi pleno, sem dor, em casa, pois detestava hospitais e no colo da pessoa que amava, a sua companheira. Creio que está nos braços do nosso PAI maior, nosso Senhor, nosso Criador e que um dia lindo iremos nos encontrar", finalizou.

Uma publicação compartilhada por Rosana Paes (@rosanacpaes)

Juliana Paes estava no exterior quando o pai faleceu

A família da atriz Juliana Paes está de luto. O pai dela, Carlos Henrique Paes, faleceu no dia 16 de janeiro de 2024. De acordo com o empresário dela em contato com a CARAS Digital, a notícia da morte dele foi dada para a equipe da atriz na noite de terça-feira e ele estava enfrentando questões de saúde nos últimos tempos. Porém, a causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

Aa atriz estava de férias em Paris, na França, com sua família quando recebeu a notícia do falecimento dele.

Nos últimos meses, o pai de Juliana enfrentou problemas de saúde. Ele chegou a ficar internado e foi intubado por causa de um quadro de pneumonia. Além disso, ele também foi diagnosticado com Alzheimer.