Irmã de Gabigol diz estar bancando cupido e admiradores já associam com Rafaella Santos

Seguidores não gostaram da afirmação da irmã de Gabigol afirmando que ele e Rafaella Santos "já deram o que tinha que dar"

A irmã do jogador Gabigol, Dhiovanna Barbosa, revelou alguns "segredos" ao publicar tweets contando do encontro com ele. Dhiovanna falou que estava bancando o cupido, fazendo com que os internautas achassem que ela se referia a irmã de Neymar, Rafaella Santos.

Em sua rede social, ela afirmou estar feliz por encontrar o maninho. "Que saudade que eu estava do meu irmão, aff! Coração cheio", começou.

Ela, então, começou a dar pistas de que estava tentando fazer a cabeça do jogador. "Nunca foi tão difícil ser cupido", disse.

"Eu resolvo os problemas de todo mundo, mas queria ter alguém pra me resolver", desabafou aos mais de 40 mil seguidores.

Enquanto alguns fãs ficaram felizes com a tentativa de reaproximar o casal iô-iô, alguns não aguentam mais. "Para de graça Dhiovanna, aquele casal já deu o que tinha que dar", escreveu um. "Já deu o que tinha que dar", disse outra. Isso porque eles já terminaram e reataram diversas vezes e os fãs acompanharam tudo.

Confira os tweets da irmã de Gabigol: