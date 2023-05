Irmã de Deolane debocha de Tati Zaqui e Thomaz Costa após possível volta: ‘Showzinho’

Deolane Bezerra foi a principal rival de Thomaz Costa e Tati Zaqui durante o reality A Fazenda

Irmã da ex-Fazenda Deolane Bezerra, a advogada Dayanne Bezerra decidiu não ficar quieta durante as polêmicas envolvendo o namoro da cantora Tati Zaqui e do ator Thomaz Costa, que foram os principais rivais de sua irmã durante a participação dela no reality show da Record TV.

Após a funkeira anunciar na última terça-feira, 2, que ela e o ator não estariam mais juntos, o próprio artista usou suas redes sociais para mostrar que o relacionamento não teria acabado, compartilhando a captura de tela de uma conversa privada com Tati, na qual ela o chamava de “mo”, e uma gravação de uma chamada de vídeo dos dois.

Em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Dayanne acusou os dois pombinhos de estarem apenas tentando se promover com um burburinho causado pela notícia do término. Não é a primeira vez que o relacionamento chega ao fim, visto que os dois já viveram muitas idas e vindas.

“Toda vez é o mesmo showzinho: chora, faz barraco, diz que está ‘cansada’ depois votam e divulgam OnlyFans e o Privacy. Pense num casalzinho ‘páia’. Se valoriza, mulher”, começou a influenciadora digital, acusando o casal, nesta quinta-feira, 4. “Depois o povo me xinga, depois o povo fala que eu falo demais. Ontem a mulher meteu o pau, disse que não estava mais com o cara e agora está com o cara. Acho que essa ser humana não está bem não, deve estar cheirando a própria calçola. Já voltaram Brasil! Solta o link do OnlyFans e Privacy que hoje tem bomba. Eu entendi é fim de mês o dinheiro acabou e eles fazem isso para vender OnlyFans. O dinheiro acabou”, completou Dayanne.