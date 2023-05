Thomaz Costa revela conversa privada com Tati Zaqui após fim do relacionamento

Ex-Fazenda Thomaz Costa e Tati Zaqui protagonizaram relacionamento cheio de idas e vindas

Nesta quinta-feira, 4, o ator e ex-Fazenda Thomaz Costa (22) decidiu compartilhar algumas capturas de tela de uma conversa bem romântica que teve com sua ex-namorada, a cantora e também ex-participante do reality show da Record, Tati Zaqui (29). A questão é que, os pombinhos anunciaram na última terça-feira, 2, o fim do relacionamento, que é cheio de idas e vindas, deixando os fãs ainda mais confusos com a situação.

Os dois continuam sem se seguir no Instagram, mas mesmo assim, o famoso publicou alguns prints de uma troca de mensagens e até mesmo uma chamada de vídeo do ex-casal, que começou a se relacionar ainda dentro do confinamento do programa da emissora paulista.

“Gente, ela tá bem. Só um pouco 'grogue' do exame, mas muito engraçada”, escreveu o cantor, ao compartilhar uma conversa na qual Tati o chama de “mo”, mostrando também que o contato da cantora ainda está salvo como “mo” também. Thomaz ainda compartilhou uma gravação de tela do casal, dando a entender que estariam juntos novamente, mas sem confirmar efetivamente que o namoro ainda estaria de pé.

“Levei ela cedinho, ela foi fazer uma bateria de exames para ficar certinho. Então, para tranquilizar vocês, deixo esse vídeo dela rindo bastante e eu nem estava falando nada”, escreveu o cantor, ao mostrar a cantora nitidamente sob o efeito de medicamentos que a deixaram estranha.

Tati ainda não se pronunciou sobre as coisas compartilhadas por Thomaz, muito menos sobre o fim do relacionamento. A última coisa que a cantora disse sobre o namoro foi há poucos dias. “Meu relacionamento com Thomaz chegou ao fim! Primeira e última vez que falo sobre. Agradeço o carinho dos fãs do casal, mas agora nossa vida seguirá caminhos diferentes”, comentou.