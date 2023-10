Irmã de Bruna Biancardi conta como conheceu o namorado, Bruninho

Irmã de Bruna Biancardi, Bianca Biancardi revela a história de como conheceu seu namorado, Bruninho

Irmã de Bruna Biancardi, a nutricionista Bianca Biancardi contou a história de como conheceu seu namorado, Bruno Hernandes Gallegos. Nesta semana, ela abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram e um fã pediu para contar como começou o seu namoro.

Então, ela revelou que conheceu o namorado ao ajudar uma amiga a conhecer outro rapaz. "Foi por amigos em comum que a gente se conheceu. Foi assim: Uma amiga minha conversava com um cara pelo Instagram. Eles já conversavam há algum tempo, mas não se conheciam pessoalmente. E ela tinha medo de marcar só eles dois. Depois de um tempão, ela marcou com uma galera. Ela falou para ele chamar os amigos e ela ia levar as amigas dela. No dia que eles marcaram, eu não queria ir. Falei: ‘a última coisa que eu quero é ficar conversando com os amigos dele. Enquanto você conhece o menino, eu tenho que ficar naquele papo furado, chato’. Eu não queria de jeito nenhum. Eu falei para ela: ‘chama outras amigas. Se você não encontrar ninguém, eu vou com você’”, contou.

E completou: "No fim, ela arranjou duas amigas, mas mesmo assim pediu para eu ir. Eu fui, era na casa de um dos meninos, cheguei lá e conheci uma galera super legal, amei os amigos dele! aí eu conheci os amigos e o dono da casa era o Bruninho. Ficamos conversando um tempão, a gente se deu super bem. Viramos um grupo que amigos que saia todo fim de semana, viajava, e naturalmente a gente começou a se gostar, começou a namorar. E foi assim, através de amigos”.

View this post on Instagram A post shared by Bianca Biancardi (@bibiancardi)

Bianca Biancardi assistiu ao parto da sobrinha, Mavie

Os detalhes sobre o nascimento de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, estão sendo revelados pela família nas redes sociais. Desta vez, eles revelaram quem foi que cortou o cordão umbilical da bebê logo após o nascimento.

Em um post nas redes sociais, Bianca Biancardi, que é a irmã de Bruna, revelou que foi ela quem cortou o cordão umbilical da sobrinha. A tia de Mavie estava na sala de parto como acompanhante da influenciadora digital porque Neymar Jr não conseguiu chegar a tempo. Assim, ela assumiu a função de apoiar Bruna na hora do parto e também de cortar o cordão umbilical da sobrinha.

A revela foi feita no post de uma amiga da família, que compartilhou o vídeo deste momento. “Parabéns para a titia mais cuidadosa, corajosa, atenciosa, presente e linda. Bi, você é um presente! Amo ver seu cuidado e aprendo demais com isso”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Bianca Biancardi (@bibiancardi)

Irmã de Bruna Biancardi já falou mal de Neymar Jr

Em seu Instagram, Bianca Biancardi compartilhou um desabafo para falar sobre as atitudes do cunhado, Neymar Jr. "Eu poderia enviar isso por whatsapp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas", disse ela.

"Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos 'cristãos', que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros 'querem o derrubar', enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz", disse a nutricionista.

"Ela é uma mulher muito bem-sucedida, que trabalha desde os 16 anos. Por fruto do trabalho dela (e não pelo dinheiro de ninguém), ela tem uma vida muito confortável e poderá criar a sua filha da melhor maneira possível. Ela realmente está nessa relação por amor, por querer que sua filha tenha a família unida e um pai presente, por querer que ele cuide e crie da filha que ele tanto quis fazer. Infelizmente ela está passando por tudo isso no momento que era para ser o mais feliz de sua vida. Tiraram a tranquilidade e as boas lembranças que ela precisava ter nesse momento. A decisão e escolhas dela cabem somente a ela. Nós sempre estaremos aqui! Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral", finalizou.