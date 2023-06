Internautas se revoltam após fotos de Iran Malfitano: ‘Está com outra?’

Fãs ficam confusos com foto de ator Iran Malfitano, que namora com Bárbara Borges, com outra mulher

Neste último sábado, 3, o ator Iran Malfitano acabou virando alvo de diversas críticas nas redes sociais após compartilhar uma sequência de cliques com Luiza Hermeto. Duramente repreendido pelos internautas por conta disso, o que ninguém sabia é que na verdade, a tal mulher misteriosa é irmã do ator, que atualmente namora com a campeã de A Fazenda e ex-paquita, Bárbara Borges.

“Tardezinha com ela”, escreveu o ator, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Alguns fãs e seguidores do ex-Fazenda não sabiam que ele tinha uma irmã e acabaram confundindo com um possível affair do famoso, se revoltando.

“Mudou de namorada?”, “Trocou?”, “Já está com outra? Não era a Bárbara?”, “Quem é essa mulher? Cadê a Babi?”, “Como assim está com namorada nova?”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas na postagem. Babi, por sua vez, respondeu aos comentários. “Cadê a Babi????? Queria tá aí mas to aqui amando ver vocês juntos!!! Amo muitoooo”, escreveu a ex-paquita.

Já outros fãs fizeram questão de defender o ator, chamando a atenção daqueles internautas que estavam desinformados. “Caramba, como a galera é desligada! Sinal de que não acompanham o Iran e, portanto, não sabem que é a Luiza, irmã dele”, comentou uma. “Galera que não acompanha só vem passar vergonha!”, disse outro.

Bárbara Borges é uma ex-paquita e apresentadora, que foi campeã da última edição do reality show de confinamento da Record TV, A Fazenda. Lá, ela conheceu o ator Iran Malfitano, que chegou à final junto dela, ao lado da influenciadora digital Bia Miranda. Os dois só engataram um romance após o final do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iran Malfitano (@iran_malfitano)



Bárbara Borges está firme em relacionamento com Iran Malfitano

Bárbara Borges e Iran Malfitano fizeram questão de provar que seguem firmes e fortes no relacionamento com uma publicação apaixonada nas redes sociais. Usando trajes de banho, o casal posou com o rosto coladinho enquanto relaxavam em uma rede. Na legenda, a loira garantiu: "E por aqui tudo vai bem”, ela escreveu se derretendo pelo amado.