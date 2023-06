Influenciador divide opiniões ao forjar a própria morte: "Não me senti valorizado"

Influenciador divide opiniões com atitude; ele pegou a família toda de surpresa

Um vídeo gravado pelo influenciador David Baerten, de 45 anos, está dividindo opiniões nas redes sociais nesta quarta-feira, 14. É que ele resolveu dar uma lição nos familiares e forjou a própria morte. O rapaz apareceu de surpresa naquele que seria o seu funeral.

Com a ajuda da mulher e dos filhos, ele planejou cada detalhe da situação. Todos entraram na "brincadeira" - alguns até publicaram mensagens se despedindo do influenciador, tudo para manter a peça em segredo.

“Descanse em paz papai. Nunca vou parar de pensar em você”, disse a filha “Por que a vida é tão injusta? Por que você? Você ia ser avô e ainda tinha uma vida inteira pela frente. Eu te amo! Nós te amamos! Jamais iremos te esquecer”, disse o perfil do influenciador. As informações são do site 'Times UK'.

No vídeo que viralizou, David Baerten chega e surpreende os convidados. “Saúde a todos, bem-vindos ao meu funeral. O que vejo na minha família muitas vezes me machuca, nunca sou convidado para nada. Ninguém me vê. Todos nós nos distanciamos. Não me senti valorizado”. É por isso que eu queria dar a eles uma lição de vida e mostrar a eles que você não deve esperar até que alguém morra para encontrá-los”, explicou.

A ideia rendeu muitas críticas nas redes sociais. “Tá com tempo né ? Não é possível”, disse um fã. “As vezes as pessoas precisam de um choque de realidade”, disse outro. “Se eu fosse da família já aproveitava que a cova tava aberta e fazia ele usar, pra não ficar desperdiçada”, disparou um terceiro.

Veja o vídeo abaixo:

🚨VEJA: Homem finge que morreu e chega no próprio funeral de helicóptero. Intenção do rapaz era dar uma ‘lição’ à família sobre como manter contato.



pic.twitter.com/14wig94bVz — CHOQUEI (@choquei) June 14, 2023

