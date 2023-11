Indigno? Família toma decisão drástica contra viúvo de Walewska Oliveira

Família vai à Justiça contra viúvo de Walewska Oliveira; eles querem que ele seja destituído do posto de inventariante dos bens da atleta

A família de Walewska Oliveira decidiu entrar na Justiça para evitar que o viúvo da ex-atleta, Ricardo Mendes, permaneça como inventariante dos bens deixados pela atleta. A decisão aconteceu após as revelações recentes envolvendo o relacionamento entre os dois.

A informação foi revelada pelo 'Notícias da TV' , que disse que os pais da campeã olímpica não querem que ele fique com parte dos bens deixados por Walewska. Ele foi nomeado como responsável pelo inventário como é de praxe, já que era o marido da atleta na época da morte.

Os parentes da atleta não gostaram de saber que ele teve um filho fora do casamento, informação que foi revelada pela jogadora de vôlei nas cartas que deixou após a sua morte. Ricardo Mendestambém não apareceu no velório e no sepultamento da atleta.

Quem revelou publicamente que o viúvo teve um filho foi a ex-jogadora Virna, que recebeu uma das cartas. "Foi muito duro. É triste. A Wal tirou a vida por causa do marido. Ela viveu uma relação opressiva e não conseguiu pedir ajuda. A partir do momento que o marido pediu a separação, descobriu-se que ele tinha um filho fora do casamento. Aí ela pirou. Ela estava esperando ser mãe há muito tempo. Isso doeu muito para ela. Ela respirava o marido", disse ela ao Sportbuzz.

Em carta aberta, pais de Walewska falam sobre a morte da filha

Após a morte, dona Aparecida e seu Geraldo Oliveira, pais da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira (1979 - 2023) escreveram uma carta sobre a morte da filha. A campeã olímpica com a Seleção Brasileira faleceu na última quinta-feira, 21, aos 43 anos, após cair do 17º do prédio que morava no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Por uma carta aberta postada no perfil do Instagram da ex-atleta, eles lamentaram a morte precoce da filha, e agradeceram as mensagens de apoio dos amigos e fãs. Além disso, eles também falaram sobre a missa de sétimo dia.

"Foi com imenso sofrimento e pesar que nós, Geraldo e Aparecida, recebemos a notícia do falecimento precoce da nossa filha tão amada. Wal foi uma menina que nunca se afastou da sua origem, sempre humilde e cuidadosa com todos", afirmaram no começo do texto.

