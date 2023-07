Homem tenta agredir Machine Gun Kelly e Megan Fox é atingida durante intervenção

Atriz Megan Fox estava com o noivo, Machine Gun Kelly, quando um homem tenta dar soco no cantor

Olha a briga! A atriz Megan Fox pode ter se machucado feio após ser atingida sem querer durante uma confusão. Enquanto estava na Orange County Fair com seu noivo, o cantor Machine Gun Kelly, quando um homem tentou chegar perto do casal. No momento, o segurança partiu para cima do suspeito e começou uma confusão generalizada no estabelecimento.

As imagens da briga começaram a viralizar nas redes sociais depois que uma testemunha ocular postou o vídeo em sua conta no TikTok. Segundo o site de fofocas norte-americano TMZ, o suspeito em questão tentou dar um soco na cara de Machine Gun Kelly, mas acabou sendo impedido pelo segurança.

Nas imagens, pode-se ver um empurra-empurra generalizado e, enquanto as pessoas tentando sair do meio da briga, o segurança do casal batia no suposto agressor. Megan Fox acabou sendo empurrada para a cerca durante o incidente.

🚨VEJA: Megan Fox foi jogada em uma grade após um rapaz tentar atacar Machine Gun Kelly.



pic.twitter.com/CGMYLjNdWY — CHOQUEI (@choquei) July 21, 2023

Megan Fox e Machine Gun Kelly estão fazendo terapia diária para salvar noivado

Os problemas são recentes. No começo do ano foi revelado que Megan e Colson estariam fazendo sessões de terapia para salvar o relacionamento. Uma fonte do site Page Six próxima do casal de celebridades disse que as sessões de terapia foram inicialmente presenciais, mas agora estão acontecendo de modo remoto. “A Megan acha que eles devem investir na terapia antes de qualquer decisão definitiva”, disse o contato do site. “Eles estão conversando diariamente com um terapeuta por meio de vídeo”. Os boatos da crise no relacionamento das estrelas tiveram início após a atriz apagar todas as fotos com a presença de Kelly em seu Instagram.

Em março deste ano, algumas fontes próximas ao casal afirmaram que Megan Fox e Machine Gun Kelly estariam dando um tempo de seu noivado. Os dois teriam supostamente até pausado o planejamento de seu casamento. “Estão atualmente dando um tempo, mas ainda estão em contato. Eles são muito instáveis”, revelou uma fonte ao periódico norte-americano. Megan Fox e Machine Gun Kelly ficaram noivos em janeiro de 2022, mas até o momento não definiu a data do casório, e parece que o local não será escolhido tão cedo.