Henri Pagnoncelli abre o jogo sobre carreira com vilões na TV: 'O galã já é padronizado'

Henri Pagnoncelli falou sobre novidades na vida profissional durante o Ser Artista Podcast

Henri Pagnoncelli é o próximo convidado do Ser Artista Podcast, de Marcus Montenegro, que será disponibilizado na próxima quarta-feira, 27, às 20h, no YouTube. Marcado pelas novelas Mulheres de Areia, Laços de Família e O Rico e Lázaro, o ator falou sobre novidades na vida profissional e abriu o jogo sobre carreira com vilões na TV durante o podcast: "O galã já é padronizado".

"A diferença do mocinho e o vilão é que o galã já é padronizado e o vilão não. O vilão tem mais probabilidades. Um cara com cara de bonzinho, mas o espírito é do mal. O vilão surpreende e isso que é legal, de dar possibilidades para o ator", compartilhou Henri Pagnoncelli .

No preparo para seu próximo trabalho no teatro, o ator adiantou o que o público pode esperar: "Meu próximo trabalho é uma peça da obra de Balzac. São dois atores, eu e Zé Carlos Machado. É um tema maravilhoso, aborda a questão que nem tudo que é justo, é legal, e que nem tudo que é legal, é justo. É um conflito entre o poder e o crime".

Entre os anos de trabalho no meio artístico, Henri Pagnoncelli revelou um hábito de bastidores que adquiriu ao longo da carreira: "Eu gosto de chegar cedo ao backstage, para ver a dinâmica do diretor armando a cena. Para poder me situar melhor, ver o porquê dele estar fazendo as coisas. Para mim, isso funciona como um ensaio. Fico quieto assistindo, converso com os câmeras, que são uns caras importantíssimos, até viram diretores depois. Gosto de assistir a montagem".

Leia também: Antonio Fagundes reflete sobre medo do envelhecimento: 'Tenho pena'