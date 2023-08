Heidi Klum abre o jogo e revela peso e conta ainda o que come no café da manhã; saiba mais

A modelo Heidi Klum ainda revelou que come apenas 900 calorias por dia

Heidi Klum abriu o jogo o quanto come por dia revelou o seu peso ao abrir a caixinha de perguntas do Instagram. A modelo de 50 anos e mãe de quatro filhos, ficou famosa como uma das estrelas da grife Victoria's Secrets e por apresentar reality shows sobre moda, já contou no passado que precisou ser disciplinada com o que come.

Ela subiu em uma balança e mostrou o visor marcando 137.5 libras ou 62,3 quilos - Heidi tem 1,76 metros. A modelo contou que seu café da manhã tem baixo teor de gordura e consiste em três ovos escalfados em um caldo de galinha quente, e que não come mais que 900 calorias por dia.

Heidi já tinha contado em uma entrevista que passou anos com uma relação difícil com a comida: "No começo eu tinha que [ser disciplinado em relação à comida] e agora estou muito acostumada. Há tantas opções, basta escolher as coisas certas", disse ela à revista Red.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Heidi Klum (@heidiklum)

A modelo é mãe Leni, de 19 anos, com Flavio Briatore - a jovem foi criada pelo cantor Seal, ex-marido de Heidi, como sua filha. O artista e a modelo tiveram ainda Henry, de 17 anos, Johan, de 16, e Lou de 13. A filha mais velha da musa, vem seguindo os passos da mãe e já deu início em sua carreira como modelo.

De topless, Heidi Klum renova o bronzeado no jardim

Recentemente a top model agitou as redes sociais ao mostrar como faz para renovar o bronzeado. A musa apareceu só com a calcinha do biquíni fininha e de topless enquanto aproveitava um lindo dia ensolarado no jardim.

O corpo sarado da estrela e sua beleza impecável roubaram a cena na foto ousada. Na foto, ela usou o seu cabelo para esconder a intimidade ao dispensar a parte de cima do biquíni.