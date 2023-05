De topless, Heidi Klum renova o bronzeado no jardim

Top model internacional, Heidi Klum esbanja sensualidade ao posar de topless em dia de sol

A modelo internacional Heidi Klum agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar como faz para renovar o bronzeado. A musa apareceu só com a calcinha do biquíni fininha e de topless enquanto aproveitava um lindo dia ensolarado no jardim.

O corpo sarado da estrela e sua beleza impecável roubaram a cena na foto ousada. Na foto, ela usou o seu cabelo para esconder a intimidade ao dispensar a parte de cima do biquíni.

Recentemente, Heidi Klum contou que pensa em ter mais filhos. Aos 49 anos, ela é casada com o músico Tom Kaulitz e contou que poderia ter um filho com ele. Ela já é mãe de Leni, de 18 anos, Henry, de 17 anos, Johan, de 16 anos, Lou, de 13 anos.

“Já fiz isso quatro vezes. Amamentei oito meses cada um deles e depois engravidei novamente. Três vezes seguidas. Agora, esperei muito tempo, então talvez [tenha mais filhos]”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Heidi Klum (@heidiklum)

Luiza Ambiel surge de topless

A ex-banheira do Gugu, Luiza Ambiel (50), fez a temperatura subir em sua rede social ao compartilhar uma foto fazendo topless na piscina. Sem a parte de cima do biquíni, a artista chamou a atenção. Veja a foto aqui.

No registro, a ex-A Fazenda apareceu curtindo o dia ensolarado, só colando o pé na água e esbanjando suas curvas na roupa de banho incompleta. "Pensa numa água gelada!", escreveu Luiza Ambiel ao surgir cobrindo seu bumbum com o biquíni e escondendo os seios ao surgir de costas para a câmera.