Hariany ostenta beleza absurda com look all black: ‘Não dá’

Ex-BBB Hariany arranca enxurrada de elogios dos internautas após fotos com look all black

Na noite desta terça-feira, 9, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother BrasilHariany Almeida (25) decidiu ostentar toda sua beleza exorbitante em suas redes sociais ao surgir com look all black. A musa arrancou uma enxurrada de elogios de seus seguidores, que ficaram completamente apaixonados.

“Black”, escreveu a influenciadora digital, na legenda minimalista que fez na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração preto. Nas fotos, a musa aparece usando um look completamente preto de couro, composto por uma regatinha com alças fininhas e com aberturas na cintura, e uma calça larga.

Além disso, a ex-participante do Big Brother Brasil completou o outfit sensacional com alguns acessórios básicos, como pulseiras e brincos. Hariany ainda deixou à mostra sua tatuagem no braço, deixando seus seguidores ainda mais apaixonados.

“Não dá com você”, escreveu uma internauta. “Sem condições. Você é muito perfeita amiga. Eu daria o mundo e mais um pouco”, exaltou uma outra pessoa. "Tá gata demais, princesinha”, exclamou uma terceira seguidora. “Quero esse top emprestado senhora”, pediu uma outra. “Você me trouxe um caminhão de coisas boas, foi minha sorte disfarçada de pessoa, por tantas noites que eu passei juntando as mãos pedindo ao céu pra mim mandar a direção, Deus é muito bom, ouviu minha oração e me mandou você”, declarou uma página de fã clube da influenciadora. Além disso, foram enviados milhares de emojis de corações de todas as cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados, enaltecendo toda a beleza de Hariany Almeida.

Veja a publicação da influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil Hariany Almeida ostentando toda sua beleza em um look all black:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany (@hariany)



MULHER EMPODERADA

Em recente entrevista à CARAS, Hary comentou como reage às críticas em suas redes sociais. Sempre compartilhando cliques ousados, a gata afirmou que aproveita sua visibilidade para empoderar outras mulheres. "Tenho várias maneiras de me expressar e a sensualidade é uma delas. Sou uma mulher sensual e quando eu exponho este meu lado, também é para encorajar as mulheres a serem assim também", disse.

Em outro momento, ela refletiu sobre as mudanças sociais e afirmou que a luta contra o machismo tem atraído mudanças, principalmente na internet, onde certos comentários podem ganhar grandes proporções. "Antigamente a gente postava uma foto de biquíni e já era taxada de várias coisas, hoje em dia, não. Você já consegue mostrar um lado totalmente diferente, mas toda mulher tem sua beleza sensual. O negócio é que eu gosto de colocar a minha para fora e ter um mood para cada momento", finalizou.