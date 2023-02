Guta Stresser revela que mora na mesma casa que o ex-marido: "Difícil"

Recém-separada, Guta Stresser explica que ela tem uma boa parceria com o ex-marido

Guta Stresser (50) surpreendeu ao revelar que está separada do roteirista e músico André Paixão, mas que eles ainda seguem morando na mesma casa.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz admitiu que a situação não é comum, mas explicou que os dois inclusive trabalham juntos.

"É uma coisa difícil de explicar. A gente mora junto e é sócio (na produtora Areia). Há algum tempo decidimos ter cada um o seu quarto e a sua vida, de certa forma. Estamos juntos como deu para estar depois de 16 anos de convivência. Temos muito respeito um pelo outro, muita amizade e uma boa parceria artística", disse ela.

A eterna Bebel de "A Grande Família" contou ainda que a relação com o ex-marido segue ótima.

"A família dele me adotou e o contrário aconteceu também. Não seria nem justo com todas as pessoas que fazem parte das nossas vidas, meu enteado também, por exemplo, que a gente simplesmente entrasse numa coisa de briga e litígio, o que, aliás, nunca foi nosso perfil. A gente sempre foi conversando e entendendo que o momento de cada um estava diferente e que talvez não fizesse mais sentido manter a relação dentro dos mesmos votos de antes. A gente refaz a relação, que vira esta amizade, sociedade e cumplicidade. É uma pessoa com quem posso contar. E ele vai poder contar comigo sempre. Mas cada um tem sua vida", declarou Guta.

Guta Stresser comenta luta para parar de fumar: “Não consegui”

Guta Stresser relembrou sobre o período difícil em que passou ao receber o diagnóstico de esclerose múltipla.

A artista esteve tentando manter uma rotina saudável, além de evitar o excesso de álcool e alimentos pesados, mas se encontra num obstáculo.

“Minha maior dificuldade no momento é parar de fumar. O tabaco é supertóxico, muito ruim para o cérebro. Associamos muito ao câncer, mas ele pode trazer malefícios neurológicos a longo prazo. Para uma pessoa que, como eu, tem uma doença autoimune e inflamatória, então… Logo que saiu o diagnóstico, a neurologista disse que eu tinha que parar. Isso tem dois anos. Não consegui ainda. Mas vou chegar lá. Já com os medicamentos eu estou superorganizada. Pego tudo pelo SUS. E agora estou na parte de olhar para a fisioterapia”, explicou a famosa.