Guilherme Faria revela grupo 18+ de A Infância de Romeu e Julieta: 'Curtir'

Em entrevista à CARAS Brasil, Guilherme Faria abre o jogo sobre relação do elenco de A Infância de Romeu e Julieta nos bastidores da novela

Guilherme Faria, que vive o personagem Mini em A Infância de Romeu e Julieta, compartilha diversos vínculos com o elenco da trama. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abre o jogo sobre relação dos atores nos bastidores e revela grupo 18+ da novela: "Curtir".

"Minha relação com o elenco é ótima. Nós, adultos, temos um grupo chamado Pedalzera 18+. Sempre combinamos de sair para conversar e curtir eventos", compartilha o ator de A Infância de Romeu e Julieta, que trabalha ao lado de nomes como Lis Luciddi, Juliana Schalch e Felipe Roque na novela.

"Com os adolescentes, minha relação é mais madura, a gente conversa sobre a vida, fofocas, eles gostam de se zoar nos bastidores, então é risada garantida. Já com os menores, a relação é outra. Rolam mais brincadeiras e eles são mais carinhosos. Sempre quando encontro o Miguel Trajano e a Antonella Dez, ficamos horas fazendo vídeos de zoeira e as mães falando sobre as peripécias que eles aprontam", acrescenta Guilherme Faria sobre a relação com o elenco.

Formado em Educação Física e artista marcial há 24 anos, o ator também é responsável pela preparação do elenco adolescente da novela nos esportes. "É preciso fazer um trabalho reforçado. Nas preparações, temos nossos momentos de diversão e descontração, mas 95% do tempo treinamos fundamentos do esporte, marcação de cena e algumas jogadinhas. Vocês ficariam chocados como eles são muito, mas muito competitivos", destaca.

