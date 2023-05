Gretchen se revolta, desativa comentários e afirma quem é seu marido: ''Me valoriza''

Cansada de ataques, Gretchen se revolta desativando comentários e abre o jogo sobre seu marido atual

A cantora Gretchen (63) mostrou que não aceitará ataques em sua rede social. Acostumada a receber vários comentários negativos sobre sua vida e aparência, a famosa decidiu tomar uma decisão nesta quarta-feira, 17, bloqueando os comentários das publicações.

Nos últimos dias, com a morte do ex-marido, Carlos Marques, ela acabou sendo citada até pela sua ex-filha e resolveu revelar o motivo do fim de seu casamento com o português. Gretchen contou que ela havia sido traída e que ao descobrir colocou um ponto final na relação.

Diante de tantas coisas acontecendo, a Rainha do Rebolado publicou uma foto de seu esposo atual, Esdras de Souza, enaltecendo o músico e esclarecendo que não aceitará os ataques gratuitos. Em letras garrafais, ela deu o recado para os haters.

"PRA QUEM NÃO SABE OU NÃO CONHECE, ESSE É ESDRAS DE SOUZA, MEU MARIDO. SOU CASADA HÁ TRÊS ANOS COM ELE. ELE É SAXOFONISTA, UM DOS MELHORES DO BRASIL. TEM 50 ANOS. É PARAENSE. BRASILEIRO. É EXTREMAMENTE LEAL, COMPANHEIRO, GENTIL, CARINHOSO E ME VALORIZA COMPLETAMENTE EM TUDO. É AGRADECIDO A TUDO QUE EU FAÇO PRA ELE. NAS MÍNIMAS COISAS. ME ELOGIA DIARIAMENTE. E O MELHOR: AMA A GRETCHEN. É FÃ DELA. ADORA VÊ-LA DANÇAR. ME DÁ TODA LIBERDADE DE SER COMO EU QUERO. PRA QUEM ENTENDEU, ÓTIMO. PRA QUEM NÃO ,FICA A DICA", começou dizendo.

"AHHH GRADUADO EM MÚSICA. PÓS-GRADUADO EM MUSICOTERAPIA. VAI CURSAR O MESTRADO EM MUSICOTERAPIA. E SÓ PRA DAR UM TOQUE. VOU DESATIVAR OS COMENTÁRIOS. PORQUE A REDE É MINHA E EU LEIO O QUE EU QUERO E BLOQUEIO QUEM EU QUERO. SÓ OUTRA COISA. TO EXCELENTE. FELIZ E APROVEITANDO A VIDA COM ELE", disparou sobre a fase que está vivendo atualmente.

Veja o desabafo de Gretchen:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Após morte do ex-marido, Gretchen alfineta a 'ex-filha': ''Não perde uma''

Neste sábado, 13, a cantora Gretchen não gostou nada de ser mencionada em publicação de sua "ex-filha", a influenciadora Jenny Miranda (34), que lamentou a morte de Carlos Marques, ex-marido da Rainha do Rebolado.

Nos stories, a famosa fez questão de dar uma alfinetada em Jenny após ter sido citada no post de homenagem ao empresário, que faleceu aos 60 anos em decorrência de uma leucemia, no Instagram na noite de sexta-feira, 12.

"Descanse em paz, Carlos Marques! Você foi para mim o pai que eu nunca tive. Para quem não teve o prazer de conhecê-lo, Carlos foi casado por 7 anos com a minha ex-mãe, que todos já sabem quem é", escreveu Jenny.

Incomodada, Gretchen se manifestou na web com uma indireta bem direta: "É. Tem gente que não perde uma oportunidade de aparecer. Até em momentos que não deveria. Mas é a vida, né? Colhemos o que plantamos".

Vale lembrar que Gretchen e Jenny Miranda não se falam após polêmicas recentes. A cantora ficou com Carlos Marques por 7 anos e até participaram do Power Couple Brasil, da Record, em 2016.