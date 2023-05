Gretchen revela motivo de separação com ex-marido falecido: ''Amante''

Após morte de ex-marido, Gretchen revela traição grave de Carlos Marques

A cantora Gretchen (63) revelou o motivo do fim de seu casamento com Carlos Marques. Após o falecimento do português na última sexta-feira, 12, a Rainha do Rebolado acabou contando o que a levou a se separar do estrangeiro, com quem vivia na Europa.

Após ficar por sete anos com o 17º esposo de sua vida, a famosa resolveu anunciar o fim da relação em janeiro de 2020. No final do mesmo ano, ela se casou com o atual marido, o saxofonista Esdras de Souza. Segundo o jornal Extra, ela resolveu acabar com o relacionamento após descobrir uma traição dele.

"Ele tinha uma amante há um ano já, quando eu descobri e me separei. Que, inclusive, foi a tal que ele se casou logo depois de mim. Antes dessa", disse Gretchen sobre sua decisão.

Nos últimos dias, a "ex-filha" da artista lamentou a morte de Carlos Marques na rede social. Após o pronunciamento de Jenny Miranda, ela alfinetou a moça por conta do pronunciamento.

O português estava internado em um hospital de São Paulo para tratar leucemia. Ele era casado com a brasileira Silmara Leite. Assim que terminou com Gretchen, ele assumiu o namoro com a advogada paulistana chamada Flávia.

Na noite de sexta-feira, 12, Jenny Miranda anunciou por meio de seu Instagram que seu pai, Carlos Marques faleceu. O empresário e ex-marido de Gretchen morreu em decorrência de uma leucemia aos 60 anos.

Emocionada, Jenny anunciou em seus stories: “Hoje eu vim com muito pesar dar uma notícia e fazer uma homenagem. Quem conheceu o Carlos Marques... Me tinha como filha. Foi casado com a minha ex-mãe, e todo mundo sabe o carinho e respeito que a gente teve com ele e que ele teve com a minha família. Eu, quando voltei da Indonésia, fiquei três meses morando na casa dele em Portugal enquanto a minha ex-mãe estava em turnê”.

O anúncio gerou revolta em alguns fãs, que entenderam que Jenny estava provocando Gretchen ao chamá-la de “ex- mãe” e se revoltaram nas redes sociais. Após uma chuva de comentários negativos, o marido de Jenny, Fábio Gonjito se pronunciou no perfil da esposa.

Ele explicou que Jenny não pode falar o nome de Gretchen, por isso a chamou de “ex-mãe”. “Respeitem o luto da minha esposa. Respeitem a memória do Sr. Carlos, que faleceu. Parem de atacar a Jenny, vocês deveriam estar orando por ele, assim como nós estamos por aqui”, pediu.

A filha de Gretchen e mãe de Bia Miranda ainda fez uma publicação com uma foto ao lado do pai que segurava o neto Enrico. “Devemos dar valor nas pessoas que amamos, deixar brigas, picuinhas, orgulho de lado porque hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. E depois que a pessoa se foi, não adianta chorar, temos que fazer, conviver e amar em vida, não só na hora que o caixão desce”, ainda escreveu Jenny na legenda da postagem.

Carlos começou a namorar Gretchen quando a artista saiu do reality “A Fazenda” em 2012. Após ficarem casados por sete anos, Carlos e Gretchen se separaram em 2020. O casal participou junto da primeira edição do programa “Power Couple” e ainda participaram de um reality-show próprio intitulado “Os Gretchens” exibido no canal Multishow.