Gretchen posa coladinha e rasga elogios ao marido: ''A vida com você é pura leveza''

Aos 63 anos, cantora Gretchen faz declaração para o marido, o saxofonista Esdras de Souza, e exalta parceria

A cantora Gretchen (63) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 26, para declarar seu amor e exaltar a parceria com o maridão, o saxofonista Esdras de Souza!

Em publicação em seu perfil no Instagram, a eterna Rainha do Rebolado surgiu combinando look com o amado, com quem oficializou a união pela primeira vez em outubro de 2020 em Belém, no Pará, cidade natal de Esdras.

De shortinho listrado de branco e azul e camiseta branca, os dois surgiram coladinhos nos cliques e a artista se derreteu pelo músico, esbanjando felicidade e destacando a relação de cumplicidade.

"Como é bom estar ao lado de alguém que te completa, te cuida, te protege e ainda faz você acordar sempre com um sorriso!!! Obrigada meu amor, Esdras de Souza. A vida com você é pura leveza", se derreteu Gretchen ao legendar o post.

"Casal lindo", "Você merece tudo de bom", "Gracas a Deus você encontrou sua cara metade", "Vocês são lindos! Que Jesus mantenha essa união!", elogiaram os seguidores nos comentários.

Confira Gretchen com o marido, Esdras de Souza:

Gretchen se revolta ao ver sua imagem usada por hater

A cantora Gretchen resolveu não ficar quieta ao ver sua imagem sendo usada para meios negativos. A famosa mostrou que uma profissional da área da estética pegou um momento dela na manicure para criticar a aparência de seu pescoço e peitoral.

Após bloquear os comentários em sua rede social e afirmar quem é seu marido atual, o saxofonista Esdras de Souza, a Rainha do Rebolado se revoltou novamente e detonou a postura da pessoa que a criticou.

"Olha isso, o colo da Gretchen, não adianta ter um rosto com filtro e o colo totalmente seco, sem vida", surgiu a profissional falando da aparência da artista. Em seguida, Gretchen não deixou barato e deu seu aviso a todos que pretendem usá-la para se promover na internet.

"Sem vida deve ser essa doutora, que se diz doutora, ela pega o vídeo meu, do momento que eu fui na manicure, que eu fui fazer minha unha, acho que esse tipo de profissional não deve ter cliente porque precisa usar minha imagem pra falar do trabalho dela. Pra poder se promover, nós estamos chegando ao cúmulo agora, a gente tá chegando a um ponto que os profissionais não têm ética mais", disse, indignada.