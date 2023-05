Gretchen se revolta ao ver sua imagem usada por hater: ''Vai ter que pagar em euro''

Ao ter sua imagem usada em vídeo negativo, Gretchen se revolta e detona postura de profissional, prometendo processo

A cantora Gretchen (63) resolveu não ficar quieta ao ver sua imagem sendo usada para meios negativos. A famosa mostrou nesta quinta-feira, 18, que uma profissional da área da estética pegou um momento dela na manicure para criticar a aparência de seu pescoço e peitoral.

Após bloquear os comentários em sua rede social e afirmar quem é seu marido atual, o saxofonista Esdras de Souza, a Rainha do Rebolado se revoltou novamente e detonou a postura da pessoa que a criticou.

"Olha isso, o colo da Gretchen, não adianta ter um rosto com filtro e o colo totalmente seco, sem vida", surgiu a profissional falando da aparência da artista. Em seguida, Gretchen não deixou barato e deu seu aviso a todos que pretendem usá-la para se promover na internet.

"Sem vida deve ser essa doutora, que se diz doutora, ela pega o vídeo meu, do momento que eu fui na manicure, que eu fui fazer minha unha, acho que esse tipo de profissional não deve ter cliente porque precisa usar minha imagem pra falar do trabalho dela... Pra poder se promover, nós tamo chegando ao cúmulo agora, a gente ta chegando a um ponto que os profissionais não têm ética mais", disse indignada.

"Você inclusive dá curso, só se for curso de falta de educação, não vem falar de uma pessoa que nem cliente sua é, nem quero ser, já vou dar um aviso: parem de ficar usando minha imagem pra falar da minha pele, do meu rosto, do meu corpo, vocês querem receber clique, porque tá faltando defeito aqui", disparou a famosa sobre usarem seu nome para ganharem notoriedade na web.

Gretchen então falou que não vai ficar quieta mais. "Não vou deixar mais pra lá, eu vou falar sim, vou falar o que penso, o que acho, não vou mais admitir que as pessoas postem imagem minha pra se promover, minha assessoria tá entrando em contanto, vai ter que pagar em euro, porque meu advogada é aqui de Portugal", avisou que tomará medidas judiciais para resolver os casos.

Aos 63 anos, Gretchen coloca pernões lisinhos para jogo e impressiona: ''Linda''

A cantora Gretchen chamou a atenção nesta terça-feira, 16, ao compartilhar uma nova foto deslumbrante em sua rede social. Usando um look curtinho, de cor preta, ela colocou suas pernas para jogo e não passou despercebida.

No registro, a Rainha do Rebolado surgiu sentada em uma cadeira com classe e impressionou ao exibir suas curvas lisinhas. Com as pernas toda de fora, Gretchen provou mais uma vez que está com tudo em cima, apesar das críticas dos haters sobre sua aparência.

"Bom dia. Não é sobre querer ser. É sobre ser realmente. E eu sou", avisou a famosa sobre ser autêntica e ter segurança sobre si mesma.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a musa. "Quem me dera ter sua alegria e jovialidade! Você traz luz por onde passa!", elogiaram os fãs. "Linda", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen parou tudo ao dispensar a calcinha em um look branco com recortes laterais.

Veja a foto de Gretchen de pernas de fora: