Gretchen chama a atenção ao exibir toda a barriga em look de sair

Combinando look de sair com o marido, Gretchen chama a atenção ao deixar a barriga toda de fora

A cantora Gretchen mostrou em um novo vídeo neste sábado, 11, que gosta mesmo de combinar looks com o marido, o saxofonista Esdras de Souza, para sair. Após surgirem de roupas azuis para um almoço, os pombinhos apareceram de preto e branco.

De casacos de couro, o casal esbanjou todo seu charme ao dançar para a câmera. A Rainha do Rebolado então roubou a cena ao compor a combinação com um cropped, deixando sua barriga toda de fora.

"Ain gente. Que lindinho. Que gostoso viver tudo com você. Compartilhar momentos de namoro. Partiu beber um vinho e beijar muito na boca do meu maridão. Trend do momento", falou a famosa toda apaixonada.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a dupla. "Quanto mais as línguas malditas falam ela fica linda cada vez mais", observaram. "Parecem dois bonequinhos", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen postou uma foto com Esdras na praia e usou o registro exibindo seu corpaço para mandar um recado para Jenny Miranda, a eliminada de A Fazenda 15, que andou alfinetando a Rainha do Rebolado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen exibe corpo real e rebate

A cantora Gretchen deu o que falar recentemente ao exibir seu corpo em fotos de biquíni fio-dental. Após receber críticas sobre sua aparência, a famosa voltou a mandar um recado para quem adora falar de seu corpo.

No registro, a Rainha do Rebolado apareceu quase nua, usando apenas uma blusinha regata e uma calcinha com o nome do marido, deixando suas curvas à mostra. Gretchen então aproveitou a oportunidade para mandar uma direta para os haters e ostentar sua boa forma.

"Se eu tivesse sugando minha barriga, não estaria falando, estaria sem ar, então a barriga é verdadeira, o peto realmente bate no queixo porque eu coloquei uma prótese, o bumbum tem tratamento", declarou ela ao exibir seu corpaço. "É vídeo tá, então não tem photoshop, é bumbum de verdade!", disparou.