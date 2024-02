Grávida, Virginia Fonseca é detonada ao usar look minúsculo

Nas redes sociais, a influenciadora digital Virginia Fonseca recebeu críticas ao mostrar o look que escolheu para um evento

VirginiaFonseca, que está grávida pela terceira vez, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 5, ao mostrar o look que escolheu para marcar presença em um evento.

A influenciadora digital, que é mãe de Maria Alice, de 2 anos, Maria Flor, de 1 ano, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe, optou por um vestido curtíssimo preto, cheio de recortes nas laterais, deixando à mostra seu corpo escultural. Ela completou a produção com uma sandália de salto alto, uma maquiagem forte e prendeu os fios com rabo de cavalo. "De ontem", escreveu ela na legenda.

O look escolhido por Virginia, contudo, não agradou os internautas, que detonaram o modelito nos comentários. "A roupa não valorizou! Que peça horrível", disse uma seguidora. "Pra que andar pelada assim, gente?", questionou outra. "Tão bonita, mas tá andando muito nua. Mãe de 3, essas roupas não tá combinando com você não", opinou uma fã. "Inimiga da moda", falou outra. "Aí Virgínia não dá pra defender né, tá horrível essa roupa e muito vulgar, não tem necessidade disso! Não curti!", disparou mais uma.

Confira a publicação:

Virginia derruba celular em lago e amigo pula para resgatar

Neste último domingo, 4, Virginia Fonseca passou por um sufoco em uma mansão que alugou em Mangaratiba. Enquanto se divertia na beira de um lago com Maria Alice, sua primogênita, a esposa do cantor Zé Felipe acabou derrubando acidentalmente seu celular na água.

O momento descontraído foi compartilhado por ela em suas redes sociais logo após conseguir recuperar o aparelho. No registro, Virginia mostrou que seu amigo Herbert, que também trabalha com a empresária, rapidamente pulou no lago para resgatar o objeto.

"Meu celular caiu no lago. Tava filmando a Maria dando comida para os peixes, pronto, foi de arrasta. E o Herbert gritando", contou. "Herbert no desespero dele, se machucou. Agora pergunto, os peixes estavam indo nele?", questionou ela. "Não, só estavam indo na minha perna", brincou o amigo da famosa. Veja o vídeo!