Grávida, namorada de João Gomes exibe barrigão em ensaio de Natal

Nos estágios finais de sua gestação, Ary Mirelle, namorada de João Gomes, exibe seu barrigão em um ensaio de fotos de Natal encantador.

Preparada para as festas de fim de ano, a influenciadora digital Ary Mirelle, namorada do cantor João Gomes, surpreendeu seus seguidores com um lindo ensaio fotográfico de Natal. Nos cliques compartilhados nas redes sociais nesta sexta-feira, 15, a famosa mostrou os avanços da gravidez de seu primeiro filho, que se chamará Jorge.

Em álbum de fotos publicado no seu perfil oficial do Instagram, a futura mamãe exibiu seu barrigão da gestação avançada ao posar com uma linda decoração festiva. Nos cliques, ela apareceu com sua mãe, Michele Souza, além de sua irmã mais nova, Helô.

"Nossa sequência de Natal", escreveu Ary na legenda da publicação. E seus seguidores logo lhe rasgaram elogios nos comentários. "Lindas!", disparou um fã. "Barrigão lindo", disse outro. "Estouraram o fofurômetro", esceveu mais um.

Grávida, namorada de João Gomes passa por cirurgia no útero

No início de novembro, Ary Mirelle precisou passar por uma cirurgia de emergência no colo do útero. Grávida de seu primeiro filho com o namorado, o cantor João Gomes, ela precisou ser submetida ao procedimento para evitar o nascimento prematuro de seu bebê.

O procedimento se tratava de uma cercleragem uterina , que é evita o parto prematuro do feto. Com ela, o colo do útero é costurado com alguns pontos, evitando que ele dilate antes da hora certa no nascimento do bebê. O cantor explicou que o procedimento foi necessário, uma vez que o colo do útero de sua namorada é muito baixo e seu bebê estava ficando pesado.

Em seu Instagram, a Ary contou que sua cirurgia foi um sucesso e aproveitou para tranquilizar seus fãs. "A cirurgia deu certooo, graças a Deus eu e Jorge estamos bem. Obrigada @steniogalvaof por ter me ajudado a ficar confiante e por ter dado o seu melhor, tenho certeza que não poderia ter escolhido pessoa melhor", iniciou Ary.

Por fim, ela não deixou de mencionar seu namorado e lhe agradecer pelo apoio. "Obrigada meu amor @joaogomescantor por não ter soltado minha mão e por não ter parado de falar 1 segundo kkkkkk. Eu e Jorge te amamos, você já é um paizão", declarou.