Grávida, MC Mirella conta sua história com o pai de sua filha, Dynho Alves

Em conversa com seus seguidores nas redes sociais, MC Mirella abre o coração e conta sua história com o pai de sua filha, o dançarino Dynho Alves

À espera de sua primeira filha, Serena, a funkeira MC Mirella contou um pouco sobre a sua história de amor com o dançarino, Dynho Alves. Em conversa com seus seguidores nas redes sociais, a ex-A Fazenda 12 deu detalhes sobre a trajetória de seu relacionamento e ainda falou sobre a sua gravidez.

Em uma caixinha de perguntas deixada nos stories de seu Instagram, um fã da cantora falou sobre como a gestação de Mirella foi um novo início para o casal, que teve sua história marcada com várias idas e vindas. "A Serena não foi algo planejado por vocês, porém vocês acreditam que a Serena veio como uma resposta a vocês?", perguntou o seguidor.

A famosa logo respondeu, dizendo que nunca foi de falar sobre relacionamentos, mas que iria contar sua história. "Claro! A gente se separou por um ano e pouco, mas a gente conversava sobre nossos sentimentos. Sempre se gostamos muito e deixávamos isso bem claro um pro outro! Aí ficávamos com frescura pra voltar por causa principalmente da internet encher nosso saco em querer dar 1 chance de novo. Ai veio a Serena e tudo mudou", confessou a futura mamãe.

Depois, ela ainda continuou ao traçar uma linha do tempo de seu romance com o dançarino. "Eu conheci o Dynho [quando] eu tinha 18 anos. Foi meu primeiro e único amor de verdade. A gente se conhece ponta a ponta, literalmente. Sentimos muito a falta um do outro. Além de tudo, sempre fomos em primeiro lugar melhores amigos...", disse Mirella.

Ao compartilhar algumas mensagens do seu amado, que pedia para voltar com ela em conversas antigas, ela ainda disse como sua filha transformou o curso do seu relacionamento. "A Serena mudou tudo e estamos muito felizes. A realidade é que sempre se gostamos muito e mesmo com muita insistência nessa de voltar ao não, aconteceu dela unir os papais dela", finalizou.