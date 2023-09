Grávida, Letícia Cazarré conta como lida com a rotina e a filha na UTI: ''É raro''

Gerando seu sexto filho com Juliano Cazarré, Letícia Cazarré conta como não se desespera com sua rotina

A esposa do ator Juliano Cazarré, Letícia Cazarré, respondeu a algumas perguntas em seus stories nesta segunda-feira, 18. Muito questionada sobre estar grávida pela sexta vez e com a filha caçula, Maria Guilhermina, na UTI, ela esclareceu algumas questões.

Primeiro, a mulher do global comentou que a herdeira mais nova está bem e que espera que ela receba alta nos próximos dias após ter passado por uma cirurgia. Letícia Cazarré então contou como faz para não se desesperar e dar conta dos outros filhos em casa.

"É raro. Só quando esqueço que Deus sabe mais e melhor", falou sobre o que acredita. A stylist ainda contou como faz para dar conta das outras coisas enquanto está no hospital, inclusive, dos outros filhos.

"Organizando a vida da família o melhor possível. Quem vai evar e buscar na escola? Quem vai fazer compras? Você pode comprar pela internet e mandar entregar pra aliviar o fardo dos que cuidam em casa? Você pode ir para casa de vez em quando, revezando com quem está lá? Essas coisas...", resumiu um pouco o que faz.

Ainda nos últimos dias, Letícia Cazarré rebateu críticas por continuar trabalhando enquanto a filha está internada. No quarto do hospital, ela mostrou que leva o computador para continuar com suas atividades.

Juliano Cazarré e Leticia Cazarré anunciam sexta gravidez

Juliano Cazarré e Leticia anunciara a sexta gravidez no dia 6 de setembro de 2023. Eles dividiram a novidade por meio de um vídeo publicado no feed do Instagram.

"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o 'react'. Um misto de sentimentos. É isso pessoal. Agora, contem aí para a gente, tem pãozinho no forno aí também?", escreveu a mamãe.