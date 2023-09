Grávida, Jeniffer Nascimento exibe barrigão em foto conceitual: "Virou lar"

À espera de sua primeira filha, Jeniffer Nascimento posa na piscina e exibe o barrigão em foto conceitual; confira!

Nesta segunda-feira, 18, a atriz Jeniffer Nascimento encantou seus seguidores com novas fotos publicadas nas redes sociais. À espera de sua primeira filha, Lara, fruto de seu relacionamento com Jean Amorim, a famosa aproveitou para posar com o seu barrigão da gestação avançada.

Ao curtir um dia de calor na piscina, Jeniffer decidiu fazer alguns cliques conceituais para ser seguidores. Dentro da água, a atriz fez fotos encantadoras que ressaltam a sua silhueta, dando destaque para o seu ventre. "O mar que em mim habitou virou lar", escreveu a musa na legenda da publicação do Instagram.

Seus seguidores se derreteram pelos registros e rasgaram elogios nos comentários. "Wow", escreveu a atriz Paolla Oliveira. "Socorro que perfeiçãooo", disse fã. "A segunda foto é a foto mais linda que vi", apontou outro. "Linda e poética!", enalteceu admirador. "Nossa, essa foto merece um quadro", disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

As fotos foram feitas durante a viagem de Jeniffer e seu marido à Bahia, onde Jean possui família. Lá, eles celebraram o chá de fraldas da Lara em uma festa luxuosa para todos que são mais próximos do casal. "Chá da Lara edição Salvador. Pai Soteropolitano e Mãe Paulista precisa de duas festas de boas-vindas", contou ela na legenda da publicação.

A festa aconteceu ao ar livre e contou com um lindo dia de sol para a celebração. O evento foi decorado com vários balões coloridos e algumas flores, além de bolo personalizado e muitos docinhos. As crianças também puderam se divertir nos brinquedos infláveis.

Para o evento, Jeniffer surgiu usando um vestido longo, com recorte na barriga, deixando o barrigão em evidência. Já Jean optou por uma camiseta e uma bermuda. Vale lembrar que o casal anunciou a gravidez em julho, com direito a um vídeo feito em uma paisagem paradisíaca, onde a atriz exibiu sua barriga nas fases iniciais da gestação.