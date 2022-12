À espera de Luca, relembre como foram as outras duas gestações de Claudia Raia

Grávida de Luca, Claudia Raia é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia

À espera de Luca, fruto da união com Jarbas Homem de Mello (53), Claudia Raia (55) deixou o Brasil agitado e influenciou muitos papais na escolha do nome dos filhos nas gravidezes de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (19), do casamento com Edson Celulari (64).

A atriz tinha 30 anos quando deu à luz Enzo, o seu primeiro filho. O menino nasceu pouco mais de um ano da global se casar com Celulari em uma cerimônia budista. A primeira gravidez de Claudia foi mais distante dos holofotes em relação à segunda.

Seis anos depois Claudia engravidou de Sophia e foi acompanhada de perto pelos brasileiros, já que a artista estava nas telas da TV Globo, como a vampira Mina na novela das sete O Beijo do Vampiro. A atriz entrou às pressas no folhetim para substituir Christiane Torloni (65), que deixou o elenco para protagonizar Mulheres Apaixonadas.

Como a artista já estava grávida, a história foi adaptada pelo autor Antonio Calmon, e Mina também começou a novela à espera de uma filha. Claudia deixou a trama para dar luz à Sophia, mas voltou no grande final do folhetim.

"Mina foi muito marcante na minha carreira e na vida. Antes das gravações, engravidei da Sophia e a história teve de ser adaptada. Mina engravidou também. Isso foi feito de uma maneira criativa. Foi o primeiro papel da Sophia dentro da minha barriga", comentou Claudia, em entrevista ao jornal Extra.

Terceira gravidez foi anunciada nas redes sociais

Em setembro, Claudia e o marido anunciaram juntos nas redes sociais a gravidez de Luca. Os dois pegaram os fãs e famosos de surpresa com a revelação da gestação. O anúncio foi feito com um vídeo fofíssimo dos dois sapateando e também trocando carinhos enquanto exibiam o teste de gravidez.

“Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e Jarbas Homem de Mello estamos grávidos”, disse ela na legenda.

O terceiro filho da global está previsto para nascer em 2023, depois que ela completar 56 anos."Quebrei mais uma barreira... Eu sempre lançando moda, né?", brincou a famosa, em entrevista ao Extra.

Veja algumas fotos da terceira gravidez da atriz:

