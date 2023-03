Grávida de 9 meses, Fiorella Mattheis pega pesado no trabalho e impressiona: “Estamos aqui trabalhando”

A atriz Fiorella Mattheis completou 40 semanas de gestação e se derreteu ao exibir o barrigão na reta final

Já vai nascer! Na manhã desta quarta-feira, 01, a atriz Fiorella Mattheis (34) surpreendeu os seguidores ao compartilhar um registro inédito da reta final de sua gestação.

Prestes a completar nove meses, a beldade mostrou que está focada nos trabalhos e surpreendeu ao colocar o barrigão gigante para jogo durante seus compromissos profissionais.

De frente ao espelho a musa posou de vestido coladinho para mostrar com detalhes os últimos registros da barriguinha.

"Robertinho com quarenta semanas, estamos aqui trabalhando mulherada", disse ela em um vídeo publicado em seus Stories no Instagram.

A atriz está à espera de seu primeiro filho, Roberto Júnior, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Marinho Neto.

VEJA O STORY DE FIORELLA MATTHEIS:

Ainda recentemente, Fiorella Mattheis fez um relato para os seguidores e contou como está sendo trabalhar na reta final da gravidez.

"Acordei exausta, não aguentando mais", começou, explicando a situação. "Daí me convenci a fazer minha caminhada de 30 minutos, peguei um sol depois e já estava chegando na hora da primeira call [ligação] do dia e eu sem cabeça alguma para trabalhar e me questionando: precisa mesmo trabalhar grávida de 39 semanas? A resposta é simples: quando você é dona do seu próprio negócio, você sabe das necessidades dele", continuou.

"Fui pra call, do sofá mesmo, perninhas para cima e em cinco minutos meu humor já estava muito melhor, a barriga não estava mais tão pesada e eu me sentindo feliz... Resumo: essa reta final é uma eternidade e tem muita expectativa... Como é importante ocupar esse tempo com coisas que você gosta e te façam bem... Sejá lá o que for!", finalizou.