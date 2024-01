Glória Pires não é a única: Confira outras famosas que apagaram fotos nas redes sociais após críticas

Glória Pires deu o que falar na web na última segunda-feira, 1, ao deletar foto de biquíni nas redes sociais após críticas de alguns internautas

Glória Pires (60) deu o que falar na web na última segunda-feira, 1, ao deletar foto de biquíni nas redes sociais após críticas de alguns internautas. A atriz, porém, não é a única celebridade que se arrependeu de uma publicação. Confira outras famosas que apagaram fotos depois de críticas.

Em maio de 2022, Khloé Kardashian (39) recebeu diversas críticas apontando erros de edição após a publicação de uma foto em seu perfil no Instagram. No clique, a empresária surgiu com um macacão preto justo, mas a parede torta do cenário chamou a atenção da web. Depois de deletar o post e do registro viralizar, a artista afirmou que não foi ela quem fez a publicação. "Nunca postei essa foto. Talvez minha equipe tenha postado, mas eu não. Também quero dizer…. As linhas dobradas nas costas, por favor", escreveu ela nas redes sociais.

Além de Khloé Kardashian, outra famosa que deletou uma foto nas redes sociais após receber críticas foi Grazi Massafera (41). Em 2020, a atriz compartilhou cliques com um filhote de leão durante viagem para a África do Sul com sua filha, Sofia (11), e o então namorado Caio Castro (34). A ativista animal Luisa Mell (45) detonou a atitude e, depois das críticas, Grazi Massafera apagou o registro.

