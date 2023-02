Glória Maria emocionou ao escancarar racismo na TV: "Mulher preta"

Durante entrevista para o Roda Viva, Glória Maria emocionou ao falar sobre enfrentamento ao racismo durante carreira

Glória Maria definitivamente foi uma das personalidades mais icônicas da TV Brasileira. Presente em momentos históricos do jornalismo da Rede Globo, a jornalista por muito tempo foi uma das poucas mulheres pretas na TV aberta. No ano passado, ela emocionou ao dar um relato sobre racismo .

Em entrevista concedida ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Gloria abriu o coração e deu um relato tocante sobre sua luta constante contra o racismo. Ao falar sobre ter se tornado a primeira mulher negra a exibir o rosto na maior emissora de TV aberta do Brasil, ela garantiu que nunca foi fácil para ela .

"Nada blinda preto de racismo, e ainda mais uma mulher preta. Porque nós somos mais abandonadas, mais discriminadas. O homem preto não quer a mulher preta. Você tem de aprender a se blindar da dor, eu acho que isso é o importante. Se não, você está perdida. Hoje nada mais me faz sofrer, porque aprendi a me autoblindar. E estou tentando ensinar isso às minhas filhas", declarou a global.

"Nada blinda preto de racismo", Glória Maria cirurgica no Roda Viva , foi um ícone de nosso tempo essa preta mulher 💕....descanse em paz .😢

Com uma carreira que dispensa apresentações, Glória já vivenciou as mais diversas situações enquanto profissional da comunicação. Em passagem pelo Jornal Nacional, Jornal Hoje e Fantástico, ela cobriu de eventos marcantes a guerras internacionais .

Afastada do trabalho para cuidar de problemas de saúde, Glória comentou sobre não ter sido enviada para cobrir o confronto entre Rússia e Ucrânia. " Se não tivesse passado por isso, eu iria. Estou mais frágil, não teria muita resistência pra fugir de um tiro, uma bala, um canhão . A sabedoria de viver é você não estacionar e eu nunca estacionei, o que me deixa viva, o que me dá prazer é a mudança", disse.

Glória Maria morreu no último dia 2 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Em comunicado enviado pela TV Globo, foi informado que desde o ano passado a jornalista passava por "tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito".