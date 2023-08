Gloria Groove revela desejos para futuro na carreira: 'Multiartista'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gloria Groove entregou expectativa para comandar o Biggerland Festival e refletiu sobre trajetória na música

Gloria Groove (28), conhecida por seus sucessos na música, vai comandar o Biggerland Festival, evento musical em Olímpia, no interior de São Paulo, em setembro deste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou sobre a expectativa para se apresentar no festival, refletiu sobre trajetória na música e ainda revelou desejos para futuro na carreira: "Multiartista".

"Apesar de viver constantemente surpreso com o alcance deste trabalho, confesso que ainda tenho muitos sonhos em construção. Sou multiartista e sinto vontade de contribuir das mais variadas formas: escrevendo, cantando, dançando, atuando, dirigindo… Sinto que este ainda é só o começo", compartilhou Gloria Groove .

"Tenho o sonho de conhecer o mundo. Aprender novos idiomas, instrumentos… Gostaria de voltar a atuar como o ator Daniel Garcia, também. Quem sabe o futuro não reserva algo ideal?", acrescentou a artista. Principal atração do Biggerland Festival , marcado para acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro, Gloria Groove também entregou o que espera da performance no evento musical: "A expectativa para cantar no interior é sempre tremenda, pois é um lugar onde sempre me receberam muito bem. Tomara que a gente se divirta muito e com muita tranquilidade".

Com anos de carreira artística, Gloria Groove ainda refletiu sobre o início de sua trajetória e revelou o que diria para si mesma no passado: "Diria para ficar em paz, pois um dia lá no futuro toda essa bagagem emocional e artística vai fazer todo sentido e servir de combustível para algo muito mais especial".

Leia também: Cristiana Oliveira reflete sobre sensualidade aos 59 anos: 'Despreocupada'

FESTIVAL DE MÚSICA ELETRÔNICA