Gkay fala de novidades sobre 'Farofa' e revela que será aberta ao público

Evento que comemora aniversário de Gkay acontece em dezembro: 'Um dia seremos um dos maiores festivais do Brasil', garantiu a influenciadora

A Farofa da Gkay não para de crescer! Segundo a Gkay, a comemoração de aniversário, que se popularizou pela longa duração, será aberta ao público neste ano, com ingressos a serem vendidos para quem deseja participar da celebração.

A novidade foi revelada nesta quinta-feira, 13, pela influenciadora que abriu a caixa de perguntas em uma rede social e respondeu a um seguidor sobre comercializar ingressos para o evento, que até a edição de 2023 só recebia convidados.

"Serão vendidos para um público de cinco mil pessoas". Ela revelou ainda que os preços dos convites estão sendo analisados. "Não sei se vão preferir o pacote ou comprar o dia". "Quero ir com calma, vai ser o primeiro ano, mas escrevam o que estou dizendo: um dia seremos um dos maiores festivais do Brasil", garantiu a paraibana, afirmando que a Farofa em 2024 contará com surpresas.

No ano passada, a festa deu o que falar nas redes sociais em decorrência da pegação entre os casais formados durante a farra, a presença de Marlon Wayans, astro de As Branquelas.

Que look é esse? Gkay espanta com look de garfos em supermercado

A influenciadora Gkay deu o que falar nos últimos dias ao escolher um look nada comum e muito inusitado para fazer compras em um supermercado. Em sua rede social, ela postou um vídeo do momento usando a roupa em público e chocou.

Isso porque, a artista apareceu com uma jaqueta feita de garfos. Isso mesmo, Gkay espantou a todos as aparecer com a peça composta pelos talheres de verdade. O peso e até o perigo de furar alguém chamaram a atenção.

"FUI AO MERCADO COM MINHA JAQUETA DE GARFO", divertiu-se ao aparecer com a roupa inusitada e que roubou a cena no local. Nos comentários, os internautas brincaram com a situação. "Quero uma dessa pra afastar todo mundo de perto de mim no busão", disseram. "A minha preocupação é como que tu vai passar por uma porta giratória?", perguntaram outros.