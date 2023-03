Gkay é comparada com família Kardashian após usar look ousadíssimo

Internautas elogiam influenciadora e comediante Gkay depois de compartilhar cliques com look ousado

Nesta sexta-feira, 24, a influenciadora digital e comediante Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, chocou seus seguidores ao surgir em uma série de cliques nos quais aposta em um look para lá de ousado. Nas fotos, a modelo apostou em um corset preto com detalhes de flores.

A influenciadora se conteve com apenas um emoji de peão, uma peça de xadrez, para ilustrar a legenda da sequência de cliques publicados em seu perfil oficial no Instagram. Além do corset cheio de flores no busto, a comediante completou o look ousadíssimo com uma meia calça de renda com flores e um colar de crucifixo.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para Gkay, que chegou até a ser comparada como uma das integrantes do clã familiar Kardashian Jenner. “Que look é esse pelo amor de Deus”, exaltou um internauta. “Pensei que as Kardashian tinham invadido teu perfil”, exclamou um outro fã. “Eu juro que vi a Kendall”, acrescentou um terceiro seguidor. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, palminhas e corações de todas as cores disponíveis, enviados para enaltecer a beleza de Gessica Kayane.

Veja a publicação da influenciadora digital e comediante Gkay usando look ousado que rendeu comparações com as Kardashians:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)



Gkay exibe corpo escultural em biquíni mínimo e arranca diversos elogios de seus seguidores apaixonados pela beleza da comediante e atriz

Gkay atiçou os seguidores em suas redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de biquíni. Nas imagens, a blogueira surgiu em Miami, Estados Unidos, com um peça de banho mínima esbanjando todas as curvas de seu corpo escultural. “Bom dia”, escreveu a comediante na legenda das sete fotos feitas pelo fotógrafo Igor Melo em frente à praia nos Estados Unidos. Nos comentários, a atriz e cantora Cleo reagiu às fotos de Gkay e elogiou: “Gata”.