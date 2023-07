Giulia Be arrasa no look em festa de lançamento de seu novo álbum

Giulia Be aposta em look com muito brilho na festa de lançamento de seu novo álbum, DISCO VOADOR DELUXE

Nesta quinta-feira, 13, a cantora Giulia Be lançou o seu mais novo álbum DISCO VOADOR DELUXE. E para celebrar o lançamento do projeto, junto de sua primeira turnê, a artista promoveu um grande evento realizado em São Paulo.

Para a ocasião, a dona do hit Menina Solta apostou em look transparente e com muito brilho, combinando com a estética dessa sua fase artística. Com sorrisão no rosto, ela posou para as câmeras e curtir muito sua festa. Olha só:

Foto: Araujo Agnews

Foto: Araujo Agnews

Foto: Araujo Agnews

Foto: Araujo Agnews

O novo álbum expande o projeto de estreia de Giulia Be, DISCO VOADOR, lançado em novembro de 2022. A versão deluxe do disco conta com nove música inéditas, sendo que o single Perfeita veio um pouquinho antes, em 21 de junho deste ano.

Giulia Be sairá em turnê com a Disco Voador Tour, que realizará 14 shows que passarão pelo Brasil e Portugal. Os shows devem trazer apresentações intimistas realizadas em teatros, prometendo um momento de conexão entre a cantora e seus fãs.

Giulia Be conta como conheceu namorado

Em dezembro de 2022, a cantora Giulia Becontou como conheceu seu namorado, Conor Kennedy, no PocCast e surpreendeu pela história que mais parece um conto de fadas.

Ela contou como foi o primeiro contato: "Eu tinha conhecido a irmã dele numa viagem, aleatoriamente. Eu fiquei amiga dos amigos dela e por conta disso eu meio que já sabia quem ele era. E por eles fomos apresentados, mas sem se conhecer pessoalmente".

"Ai Instagram é muito ruim e tal. Salva meu número. Aí eu mandei meu número só que eu falei, esse aqui é meu whatsapp. Aí depois ele me contou que ele baixou o Whatsapp só pra falar comigo, porque gringo só usa Imessage normalmente. Só que ele não mandou mensagem"

Após um tempo, Giulia contou que em um dia ela acabou desmaiando e contou no Instagram, foi quando ele mandou mensagem perguntando como estava a cabeça dela.

"Aí a gente começou a se falar daí. A gente não se mandava mensagem todo dia, mas era muito engraçado porque a gente chamava de cartas de amor. Era de três em três dias, a gente mandava cem mensagens com as perguntas mais profundas e a gente realmente se conheceu e se apaixonou por muito tempo antes da gente se ver pessoalmente. Isso foi outubro, então outubro, novembro, dezembro e no final de janeiro que eu conheci ele pessoalmente", contou ela, que explicou que ela estava gravando o filme 'Depois do Universo' da Netflix.

"Eu nunca tinha tido uma conexão com ninguém. Eu falei gente, será que é 'catfish'? Será que vou chegar em Los Angeles e vai ser um senhorzinho louco com uma van branca. Minha vó ficou super preocupada porque ela via no meu olho que eu tava apaixonada", brincou.

"A gente falava sobre infância, filmes preferidos, sobre trauma, sobre ex-namoros. A gente falava de tudo. Foi um amor das antigas que eu sempre quis muito viver, eu sempre acreditei muito no amor. Pedi isso pro universo. Pedi isso pra mim. Eu falava 'não, eu vou viver uma história de amor como eu li nos livros, como eu vi nos filmes, porque eu acredito nisso, sabe. A vida é mágica e eu sei que tem uma pessoa que vai me entender. E eu achei ele. Ele é literalmente a melhor pessoa do mundo", declarou.

Após meses, os dois se encontraram em Los Angeles, saíram para jantar com roupa xadrez combinando sem saber e aconteceu o primeiro beijo. Eles estão juntos há um ano e têm até uma tatuagem juntos, que deu origem à música 'Matching Tattoos'.

Confira o podcast com Giulia Be: